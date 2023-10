Civitanova Marche, prende antipasti, tagliatelle alla marinara, ravioli di pesce, frittura, spiedini, contorni e bibite: "Ecco lo scontrino del ristorante"

Civitanova Marche, ordina antipasti, due primi, un fritto di calamari e gamberi, spiedini di pesce, patatine fritte e insalata per contorni, acqua, vino e caffè, poi mostra lo scontrino: ecco quanto ha speso a ristorante

Civitanova Marche, una pittoresca città situata nella regione delle Marche, è nota non solo per la sua bellezza paesaggistica e le spiagge incantevoli, ma anche per le sue attrazioni culinarie straordinarie. La cucina locale è famosa per la sua autenticità e semplicità, e la zona offre una ricca varietà di piatti tradizionali e delizie culinarie che rendono il viaggio in questa meta turistica un'esperienza indimenticabile per gli amanti del cibo. Uno dei piatti più iconici qui è il "brodetto alla marchigiana". Questo è uno stufato di pesce preparato con una varietà di frutti di mare freschi, come calamari, gamberi, cozze e vongole, cotto in un gustoso brodo di pomodoro e accompagnato da fette di pane tostato. È una pietanza ricca di sapori marini che cattura l'autenticità della cucina locale.

Un'altra specialità marchigiana che si può gustare a Civitanova Marche è la "piadina". Questa sottile sfoglia di pane, di solito farcita con prosciutto crudo, formaggio e rucola, è una vera delizia street food che si trova ovunque nelle strade della città. La sua semplicità è un omaggio alla tradizione culinaria marchigiana, basata su ingredienti di alta qualità. Per gli amanti della carne, le Marche offrono anche la gustosa "porchetta marchigiana", un maiale arrosto condito con erbe aromatiche e spezie che regala un sapore incredibilmente succulento e fragrante. Tale piatto è spesso servito nei mercati locali o in sagre paesane, dove è possibile assaporarne la versione più autentica.

Non possiamo dimenticare la pasta fresca, un'altra eccellenza della cucina marchigiana. A Civitanova Marche, i ristoranti e le trattorie offrono una vasta scelta in tal senso, come le "tagliatelle al tartufo". Infine, per chi ama i dolci, le pasticcerie di Civitanova Marche forniscono una varietà di prelibatezze, tra cui "frittelle" e "ciambelline al vino". Questi dolci tradizionali sono spesso serviti con il vino locale, un connubio perfetto tra dolcezza e sapore. Ma quanto si spende per gustare tutti questi prodotti eccezionali?

Civitanova Marche, vanno in 10 a mangiare pesce e pubblicano lo scontrino: ecco quanto hanno speso

In conclusione, Civitanova Marche è una destinazione culinaria che delizia i palati dei viaggiatori con la sua cucina sincera e autentica. Dai frutti di mare freschi ai piatti di carne succulenti, dai dolci tradizionali alle sfoglie di piadina, questa città offre un viaggio gastronomico attraverso la cucina delle Marche che è una vera festa per i sensi. Ma a che prezzo si possono fare esperienze del genere? Non c'è un budget fisso, perché ovviamente dipende tutto dal locale che si sceglie e dal cibo che si ordina.

Su Facebook, ad esempio, un utente - del quale non sarà fatto nome per privacy e appartenente a un gruppo pubblico che recensisce ristoranti, ha pubblicato lo scontrino di un locale a Civitanova Marche. In dieci persone per aver preso altrettanti menù competi composti da antipasti freddi e caldi, tagliatelle alla marinara o ravioli di pesce come primi, frittura di calamari e gamberetti o spiedini di pesce come secondi, patate fritte ed insalata come contorni, acqua, vino, caffè (il digestivo è stato offerto), la spesa è stata di 400 euro totali, 40 a testa.

