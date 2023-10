Coppia cieca mostra come fa a bere al bar: "Anche se gli occhi non funzionano...."

Come fa una persona cieca a bere al bar? Una coppia di persone non vedenti ha spiegato quali sono gli accorgimenti da adottare quando si ordina un drink.

Una persona nata cieca - o che lo è diventata in seguito - non può vedere nulla nel senso stretto del termine. Alcune persone, tuttavia, lo sono solo parzialmente e vedono solo qualche ombra. Il luogo comune secondo cui una persona cieca sviluppa di più gli altri sensi è vero: quasi tutte hanno un udito, un tatto e perfino un olfatto migliori rispetto a un soggetto normovedente. Per quanto abbiano perso quello che forse è il senso più 'evidente' tra i cinque, possono comunque esplorare a loro modo il mondo circostante per acquisire informazioni.

Inoltre la tecnologia moderna permette di usufruire di strumenti utilissimi, come lo schermo di lettura in braille e altri che fanno accedere a informazioni scritte o digitali. Questi strumenti, infatti, 'convertono' il testo scritto in un output tattile o vocale e quindi accessibile alla persona cieca. Nei giorni scorsi su questo sito avevamo parlato di come due gatti ciechi si muovessero in casa. Oggi tocca a due esseri umani, un uomo e una donna, entrambi non vedenti. Sul profilo TikTok (presumibilmente gestito da un'altra persona) hanno pubblicato un video che mostra un simpatico e breve siparietto al bar.

Coppia cieca va al bar: la testimonianza è esilarante

Matthew and Paul sono due tiktoker che condividono la cecità. Sul loro profilo TikTok spiegano senza filtri la loro vita influenzata da questo handicap. Non a caso, i due possiedono un Labrador che fa loro da cane guida. Nel video più visto in assoluto sul loro profilo c'è solo Matthew, che compare insieme a un'amica di nome Molly. I due sono seduti al bar ed entrambi ordinano un cocktail. Nel video, entrambi spiegano come "fanno" a bere in un ambiente dove entrano poche persone cieche. "La prima cosa che facciamo è controllare se ci sia una cannuccia: anche se i nostri occhi non funzionano, non vogliamo farci infilzare dalla cannuccia!".

Come si può vedere, entrambi tastano il bordo del bicchiere con estrema cura per accertarsi dell'eventuale presenza di una cannuccia. Matthew ce l'ha, Molly no. Proprio Molly fa la battuta sugli occhi, scatenando commenti di approvazione tra i loro follower. Anche il brindisi finale è molto dolce, perché la ragazza tiene il bicchiere fermo, mentre Matthew appare più sicuro di sé stesso e 'cerca' l'altro, al fine di provocare il rumore che precede il primo sorso. Nei commenti, c'è anche chi chiede come mai Matthew risulti più a suo agio e guardi spesso verso la telecamera. Chi gestisce il profilo precisa che il ragazzo ha perso il 90% della vista per colpa di una malattia e che riesce a intravedere ancora "qualcosa".

