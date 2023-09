Cane non vedente finisce nella piscina, il migliore amico prova a salvarlo in tutti i modi: come va a finire

Un cane non vedente cade per sbaglio in piscina. Il suo migliore amico a quattro zampe tenta il tutto per tutto per salvarlo: ecco come va a finire

L'interazione tra cani che sono cresciuti insieme può essere incredibilmente positiva e benefica per il loro benessere e comportamento. Quando questi animali condividono lo stesso ambiente sin dalla tenera età e vivono insieme per anni, si sviluppa un legame speciale tra di loro, che può avere molteplici vantaggi. Innanzitutto, questo rapporto favorisce lo sviluppo di una comunicazione chiara tra di loro. Abitando insieme, imparano a comprendere le espressioni del corpo, il linguaggio vocale e i segnali comportamentali reciproci. Tale comprensione può contribuire a ridurre i conflitti e a promuovere l'armonia all'interno del gruppo.

La socializzazione tra cani cresciuti insieme può anche influenzare positivamente il loro comportamento con altri cani. Poiché sono abituati a interagire tra loro fin dalla nascita, tendono ad essere più socievoli con gli altri e a mostrare un livello di sicurezza superiore nelle situazioni sociali. Ciò è particolarmente utile quando si portano i cani in parchi, aree adibite o in occasioni sociali con altri proprietari di animali a quattro zampe. Un altro aspetto positivo dell'interazione tra cani che vivono assieme è la condivisione delle risorse. Essi tendono a sviluppare una migliore comprensione delle gerarchie all'interno del gruppo e a gestire in modo pacifico la divisione di cibo, spazi e giochi. Questo può contribuire a prevenire comportamenti competitivi o aggressivi.

Inoltre, il supporto emotivo tra cani cresciuti insieme è notevole. Essi spesso condividono momenti di gioco, relax e addirittura possono mostrare affetto reciproco. Ciò riduce l'ansia e promuove uno stato emotivo positivo nei cani. Va notato, comunque, che l'interazione tra cani che sono cresciuti insieme può comportare anche sfide occasionali, come la rivalità tra fratelli, ma esse possono essere gestite attraverso una corretta educazione e un'attenzione adeguata da parte dei proprietari. Il caso di oggi, ad esempio, racconta tutto fuorché una competizione tra animali che vivono insieme... Anzi!

Cane cieco cade in piscina, il compagno si ingegna per farlo uscire: il video vi farà piangere

In sintesi, l'interazione tra cani che sono cresciuti insieme offre una serie di benefici, tra cui una migliore comunicazione, una socializzazione più efficace e una convivenza più armoniosa. Questa relazione speciale può contribuire a creare un ambiente positivo e stabile all'interno del nucleo familiare e promuovere il benessere degli animali stessi. È questo ciò che succede in un video della pagina TikTok Storie Assurde (@storie_assurde).

Si vede, nello specifico, un cane bianco non vedente caduto in piscina. Come quasi tutti i quattrozampe in questione, l'animale sa nuotare, tuttavia è spaventato dal momento che non è mai finito nella vasca. Il suo migliore amico dal pelo nero e dal carattere vivacissimo prova in tutti i modi a tirarlo fuori. Ad un certo punto del filmato si vede il cucciolo asciutto abbaiare per direzionare il compagno verso gli scalini della piscina.

Quando tutto sembra andare per il meglio, di nuovo il bianco si confonde e inizia a nuotare al contrario. Poi, quasi per miracolo - e con immensa fatica non solo sua, ma anche dell'altro, riesce a uscire dalla vasca. Le immagini sono commoventi e testimoniano una forte amicizia tra le due creature (anche se c'è chi, tra i commenti, lamenta il fatto che chiunque abbia visto le immagini in questione dalle telecamere, avrebbe potuto intervenire a sua volta).

