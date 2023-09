Spagna, spunta la proposta di matrimonio più originale di sempre: è un semplice cartello in ascensore

La proposta di matrimonio richiede sempre uno sforzo creativo non indifferente da parte del suo ideatore. In Spagna, un uomo di nome Manuel ne ha realizzata una estremamente semplice, eppure originale perché del tutto inaspettata. Gli è bastato incollare un cartello nell'ascensore del palazzo in cui vive.

Quando due persone rimangono insieme per diversi anni, arriva un momento in cui si attende solo la proposta di matrimonio. In Italia, a farla è quasi sempre l'uomo, sebbene non manchino le eccezioni. Si tratta di un momento importantissimo per la coppia, nel quale la futura sposa pretende uno sforzo non indifferente: c'è bisogno delle giuste dosi di creatività, romanticismo e imprevidibilità, tutte nell'unico calderone.

Molti di noi hanno assisto dal vivo o tramite social alla proposta di matrimonio di un amico o di un parente. Quante persone avete visto farla a Parigi, di notte, sotto la Tour Eiffel? Così facendo, raramente si sbaglia. Altri hanno scelto posti diversi dalla capitale francese, altri ancora l'hanno fatta dentro casa propria o in un ristorante stellato. Una costante di ogni singola proposta di matrimonio è l'anello, che simboleggia l'impegno futuro. Quasi sempre sull'anello c'è un diamante o una pietra preziosa, una rappresentazione dell'eternità del legame che è appena nato.

La proposta di matrimonio avviene in ascensore

Come noto, la location e l'atmosfera in cui avviene la proposta di matrimonio hanno un ruolo fondamentale. Alcuni la fanno in pubblico, altri in privato; alcuni scelgono un ristorante lussuoso con vista sulle luci della città, altri una spiaggia deserta al tramonto. In fin dei conti, ciò che conta davvero è l'effetto sorpresa e, ancor di più, che il destinatario accetti. 99 volte su 100 chi la riceve risponde di sì: un eventuale "no" potrebbe portare a una gravissima crisi di coppia. E poi c'è chi ha scelto un modo decisamente singolare per chiedere la mano della sua donna. In un ascensore in Spagna, infatti, è spuntato questo cartello:

Nel cartello a sinistra, Manuel scrive: "Si cerca la proprietaria". Qualcuno con un post-it, gli fa gli auguri: "Questa è la proposta di matrimonio più originale che abbia mai visto, buona fortuna!". Qualcun altro, con la penna rossa, scrive: "Adoro, Manuel!". Con ogni probabilità, la futura moglie di Manuel vedrà questo cartello tornando a casa da lavoro. Una volta rientrata in casa, troverà quasi sicuramente l'uomo pronto a darle l'anello e a chiederle di sposarlo. In questo modo, anche tutti i condomini di Manuel e futura consorte hanno saputo del matrimonio imminente. A patto che la donna abbia accettato! Con una proposta così, però, è davvero difficile dire di no.

