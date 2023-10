Sicilia, nelle acque cristalline di Catania compare qualcosa di inaspettato: l'incredibile testimonianza di due TikToker

Sicilia, a Catania è comparso in acqua qualcosa di straordinario: due TikToker hanno filmato il tutto postandolo sui social

La Sicilia è una delle gemme dell'Italia, circondata dallo splendido Mar Mediterraneo che ospita una ricca e diversificata fauna marina. Nella città di Catania, situata sulla costa orientale dell'isola, questa meraviglia acquatica è particolarmente evidente, grazie alla sua posizione geografica e alle condizioni ambientali che promuovono la biodiversità. Nel Mar Ionio, che bagna le coste catanesi, è possibile scoprire una vasta gamma di specie, dai pesci alle creature più piccole, come invertebrati e organismi planctonici. Ad esempio, tonni, sgombri, e acciughe, sono abbondanti in questa zona, attirati dalla ricca catena alimentare che si sviluppa nell'area.

Un punto di riferimento importante per la fauna marina a Catania è il Santuario dei Cetacei del Mar Ionio. Questa area protetta è casa di diverse specie di cetacei, come i delfini comuni e quelli dal becco lungo, e occasionalmente persino balene. Questi magnifici animali migrano attraverso le acque locali, offrendo spettacoli unici a chiunque sia fortunato abbastanza da avvistarli. Le zone circostanti sono altresì conosciute per una grande varietà di creature. I fondali sono caratterizzati da praterie di Posidonia oceanica, un'importante pianta acquatica che serve come habitat e luogo di riproduzione per molti animali, tra i quali spugne, gorgonie, polipi di corallo e molluschi come le seppie e i calamari.

Le immersioni subacquee nelle acque di Catania offrono opportunità di scoprire la ricchezza della fauna marina siciliana, tra cui pesci colorati, cernie giganti, nudibranchi e molto altro. La città è anche una delle aree in cui si può osservare la tartaruga Caretta caretta che sceglie le spiagge circostanti per deporre le proprie uova durante la stagione riproduttiva. Le tartarughe marine sono una specie minacciata e la loro presenza è di grande importanza per la conservazione della biodiversità marina. Proprio una di esse è stata avvistata e filmata da un TikToker.

Sicilia, a Catania il salvataggio di una tartaruga marina: il video

La fauna marina di Catania è un vero tesoro della Sicilia orientale. Queste acque offrono un ambiente ideale per una vasta gamma di creature, dal più piccolo organismi planctonici ai maestosi cetacei. La bellezza e la diversità di questo mondo sono un richiamo per gli amanti del mare e una testimonianza della necessità di preservare e proteggere questi habitat per le generazioni future. In tal senso, quello che non andrebbe mai fatto, è gettare rifiuti in acqua.

@luchetto260 Oggi dei comunissimi pescatori si trovavano in mare aperto ed hanno trovato questa fantastica creatura marina,subito dopo l’avvistamento non hanno esitato a salvarla, grazie mille a questi fantastici pescatori. ♬ Paradise - TELL YOUR STORY music by Ikson™

Proprio nella spazzatura lasciata da qualcuno, una tartaruga marina è rimasta intrappolata. Nello specifico con una delle zampe posteriori è incappata in quello che sembrerebbe spago nero collegato a una tavola di legno e non è riuscita a liberarsene da sola. Così, due avventurieri del mare - che hanno pubblicato il video su TikTok (visibile sul profilo @luchetto260), hanno utilizzato delle forbici per tagliare il filo e slegare l'animale marino, dopodiché l'hanno sollevato in barca per liberarlo da ulteriori impedimenti simili a reti che l'essere aveva sotto il ventre. Solo una volta fatto ciò, la Caretta è stata rimessa in acqua, finalmente libera. Un gesto davvero emozionante, sia per l'incontro che per la liberazione dell'animale.

