"Ho 36 anni e sono ancora vergine: ecco cosa voglio da un uomo", la confessione di una donna

Una donna ha compiuto 36 anni pochi giorni fa ed è ancora vergine. Anya Panchal, residente in Inghilterra, ha spiegato in un'intervista perché non è mai stata "intima" con un uomo e cosa cerca da una relazione sentimentale.

Quello della verginità è un tema molto spinoso. Alcune persone la perdono in età adolescenziale, altri quando sono adulti. Giudicare i primi, così come i secondi, è sbagliato, perché ognuno ha i suoi tempi e ogni decisione di vita va rispettata. Una donna di 36 anni ha dichiarato pubblicamente di essere ancora vergine alla propria età. In un'intervista, riportata da The Mirror, ha spiegato di voler "sconfiggere la sua ansia" e di sperare di trovare il proprio partner, dopo aver trascorso tutta la gioventù e parte della vita adulta "ai margini", per sua stessa ammissione.

La 36enne ha dichiarato di aver visto quasi tutti i suoi amici fidanzarsi, sposarsi e in certi casi mettere su famiglia. Lei, invece, non ha neppure mai baciato un uomo. Anya Panchal vive ancora in casa con i suoi genitori. "Mi terrorizza l'idea di parlare con un uomo. Mi vengono le torsioni allo stomaco al solo pensiero, ma so che devo cambiare se voglio trovare un partner. Se non trovo la forza di approcciarne uno, come posso pensare di uscire per un appuntamento? Non ho mai baciato in maniera romantica un uomo. È una sensazione strana essere vergine alla mia età. Vedo i miei genitori sposati da 40 anni e vivo ancora con loro. Vorrebbero vedermi felice, ma loro lo saranno davvero solo se trovo la persona giusta".

36 anni vergine

Nell'intervista, la 36enne ha dichiarato di volere "qualcosa in più" di una connessione a livello fisico. "Vorrei andare oltre. Però so che per conoscere la persona giusta devo uscirci e questa cosa mi terrorizza. Il sabato sera preferisco trascorrerlo a casa a mangiare dolci piuttosto che uscire per bere e fare conoscenze. Ho paura che tra qualche anno me ne pentirò". Nell'intervista, Anya ha spiegato di essere stata bullizzata da bambina e che per questo è diventata un'adulta molto riservata. A 16 anni ha sofferto di depressione e attacchi di panico e ciò l'ha portata a rifugiarsi nel suo luogo sicuro: la casa, insieme ai genitori. Qualcosa è cambiato nel 2010.

La ragazza si è iscritta a un gruppo Facebook di persone solitarie senza amici, in cerca di... amici. "Quando ho iniziato a fare amicizie, la mia vita è cambiata. Uscivo, andavo al cinema, andavo dall'estetista a fare le unghie e in generale mi sentivo meglio. Ho provato le app di incontri, ma lì trovavo solo uomini interessati ad andare a letto con me e ho smesso di usarle". La 36enne si autodefinisce "una inguaribile romantica" e per questo ha paura di non vivere l'amore, ora che non è più giovanissima. "Non ho esperienza, non so come si fa. L'idea di baciare un uomo mi terrorizza, non saprei nemmeno da dove iniziare. Vorrei solo trovare un uomo con cui stabilire una connessione sentimentale, che ami fare passeggiate e che sia abbastanza ricco".

