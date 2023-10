Campania, va in pizzeria vicino Salerno e mostra lo scontrino: "Ecco quanto ho speso per patatine, un panuozzo e acqua"

Campania, va in una pizzeria a Mercato San Severino in provincia di Salerno e pubblica lo scontrino sui social: ecco quanto ha speso per patatine fritte, un panuozzo e una bottiglia d'acqua

La pizza è un piatto iconico della cucina italiana, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Tuttavia, quando si parla di pizza autentica, non si può ignorare la straordinaria bontà di quella della Campania, in particolare di Napoli e provincia. Eppure anche nei dintorni di Salerno e delle altre zone della regione, si possono trovare creazioni deliziose e originali. La pizza, conosciuta per la sua base sottile e croccante è di solito condita con il pomodoro fresco, la mozzarella di bufala e altri ingredienti di alta qualità. Ma soffermiamoci sul formaggio utilizzato su di essa: la mozzarella.

La mozzarella di bufala, infatti, un ingrediente essenziale per tantissime pizze, è quasi sempre prodotta nelle campagne circostanti Salerno, garantendo una freschezza e una qualità senza paragoni. La pasta della pizza, sottile ma leggermente elastica, è preparata con farina di grano italiano di alta qualità e lievito naturale, e viene cotta in un forno a legna a temperature estremamente elevate, il che le conferisce quel caratteristico sapore affumicato e la croccantezza inimitabile. Questo processo artigianale richiede abilità e dedizione, e i pizzaioli di tutta la Campania sono noti per la loro maestria nell'arte della preparazione di questo cibo.

Ma la bontà di una pizza non dipende solo dalla tecnica e dagli ingredienti. L'atmosfera e la passione che circondano i cuochi che la preparano sono anch'esse un fattore determinante. Inoltre, le pizzerie tradizionali sono spesso piccoli locali accoglienti, dove le famiglie si riuniscono per trascorrere insieme momenti di convivialità. Questa dimensione sociale, unita all'amore per il buon cibo, contribuisce a rendere l'esperienza di gustare una pizza in Campania davvero unica. Nello specifico, la provincia di Salerno offre una varietà di pizze che soddisferanno i palati di tutti. Dalle classiche margherita e marinara, alle versioni con ingredienti locali come le acciughe di Cetara o i pomodori San Marzano, fino alle pizze creative con condimenti innovativi o con impasti insoliti come il panuozzo, c'è qualcosa per tutti i gusti. E quanto si spende per mangiarne di buone?

Campania, spunta lo scontrino di una pizzeria: quanto ha speso per un panuozzo e delle patatine fritte

In sintesi, la bontà della pizza in Campania, e in particolare nella provincia di Salerno, è il risultato di una combinazione di fattori unici: ingredienti di alta qualità, tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione, l'atmosfera calorosa delle pizzerie tradizionali e l'amore per il cibo. Ma quanto si spende per mangiare questa pietanza divina? Dipende da dove ci si trova. In provincia, solitamente (ma non è sempre vero) dovrebbe essere più semplice risparmiare.

Su un gruppo pubblico di Facebook che si occupa di recensioni di locali, ad esempio, è spuntato uno scontrino mostrato da un utente (di cui non sarà fatto il nome per privacy) che indica una spesa di 22 euro per un panuozzo, una porzione di patatine fritte e una bottiglia d'acqua in una pizzeria di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. In due, pertanto, hanno mangiato il cibo più buono di tutta la Campania - almeno su carta, con 11 euro a testa.

