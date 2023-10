Tiktoker mostra la strana posizione del bagno di casa sua: "Mai vista una cosa del genere"

Il bagno è l'ambiente preferito della casa per moltissime persone. Una tiktoker ha mostrato il suo di bagno, che ha scatenato una pioggia di commenti perplessi, ma anche qualche battutina.

Spesso si dice che uomini e donne non vadano d'accordo quasi su nulla. Eppure quando si parla dell'ambiente della casa preferito, entrambi danno la stessa risposta: il bagno. Il motivo è relativamente semplice: è l'ambiente della casa meno soggetto a 'invasioni' da parte di altre persone e la quasi totale certezza di riservatezza lo rende il luogo perfetto per rilassarsi, prendersi cura di sé stessi e del proprio aspetto. C'è una curiosità: gli uomini non possono fare a meno di ascoltare musica, podcast o la radio mentre sono in bagno, mentre le donne ammettono di avere letteralmente bisogno della piastra per i capelli.

La privacy, dicevamo. Tutti ne abbiamo bisogno (e diritto!) a un certo punto della giornata e in ogni casa cerchiamo un bagno che ne garantisca a sufficienza. Su TikTok esistono molti trend. Uno di questi è quello di mostrare le proprie case. Nulla di nuovo: chi è cresciuto con MTV sicuramente ricorderà le trasmissioni dedicate alle mega ville delle persone più ricche degli Stati Uniti che ci facevano provare un misto di invidia e ammirazione. La casa di una 'semplice' tiktoker è ben lungi dall'essere una villa, anche perché di dimensioni modeste. Se, però, gli interni sono belli da vedere, quello che ha suscitato molta perplessità è il bagno.

Il bagno con meno privacy al mondo?

Il video inizia con una provocazione: "Tutti hanno qualcosa in casa che fa dire altri: 'Che figo!'. Potrebbe essere un ripostiglio nascosto, una piccola sala per vedere i film, qualche gadget particolare". La tiktoker @iskrip ha mostrato il soggiorno che assomiglia a quello di tante altre persone, ma dopo essere passata vicino a un televisore, è spuntata una piccola stanza, con tanto di scalini. In cima a questi, troneggia (è proprio il caso di dirlo) un WC, quasi perfettamente parallelo a uno specchio, che lei inquadra:

La stessa tiktoker ha ammesso di chiamare questo ambiente "la stanza del trono" in maniera scherzosa, anziché "bagno". Quanti di noi vorrebbero guardarsi allo specchio mentre sono seduti sulla tazza? In questo ambiente è pressoché inevitabile. Molti si chiedono perché la persona che ha progettato questa casa abbia deciso di inserire degli scalini nel bagno. La speranza è che si tratti di un bagno di "servizio" e non dell'unico della casa, anche perché è impossibile fare a meno di notare l'assenza di una doccia e del bidet. Nei commenti, quasi tutti scrivono di "non aver mai visto nulla del genere" e molti chiamano "trono" quel WC che è identico a tanti altri, ma ha una posizione decisamente insolita. A ognuno il suo.

