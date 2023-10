Trentino-Alto Adige, prendono costine, dolci e acqua e mostrano lo scontrino: "All'agriturismo a Fiè allo Sciliar abbiamo speso..."

Trentino-Alto Adige, in quattro si recano in un ristorante a Fiè allo Sciliar e mostrano lo scontrino per quattro porzioni di costine (di cui tre al piatto e una in vassoio), due gelati, uno strudel e acqua: ecco quanto hanno speso

Fiè allo Sciliar, situata nella splendida regione del Trentino-Alto Adige, è un luogo dove le tradizioni culinarie alpine si intrecciano con la cucina tipica tirolese, creando un'esperienza gastronomica unica. I piatti di questa regione sono influenzati dalla cultura austriaca e tedesca. Una delle pietanze più emblematiche in zona è lo strudel di mele, un dessert a base di pasta sottile ripiena di mele, cannella, zucchero e uvetta. Servito caldo con una generosa spolverata di zucchero a velo, è una vera delizia per il palato e rappresenta un'autentica esperienza locale.

La carne di manzo è una componente essenziale della cucina altoatesina. La bistecca alla fiorentina è un piatto da non perdere, cucinata alla perfezione e spesso servita con erbe aromatiche e verdure fresche. Ma il Trentino-Alto Adige è famoso anche per i suoi formaggi di alta qualità. Lo Stelvio e il Montasio sono due opzioni deliziose per gli amanti di tale alimento. Possono essere gustati da soli o come parte di un tagliere di salumi locali. La tradizione culinaria tirolese è anche ricca di canederli, una sorta di gnocchi di pane serviti in una varietà di salse e condimenti. Possono essere preparati con speck, formaggio o verdure.

Le zuppe di stagione sono un elemento comune della cucina altoatesina. Quelle di orzo e di lenticchie sono piatti riscaldanti perfetti per le giornate più fredde. Per riscaldarsi anche la birra artigianale è popolare in Trentino-Alto Adige e si abbina perfettamente alle pietanze tradizionali altoatesine. Fiè allo Sciliar è anche conosciuta per la produzione di miele di montagna, spesso utilizzato in dolci e prodotti da forno locali. Infine, le mele sono una coltivazione importante in questa zona. Esse sono utilizzate per preparare una varietà di prodotti, tra cui - oltre al celebre strudel, il succo di mela, la composta e la grappa di mela. Ma quanto costa mangiare tutte queste delizie?

Trentino-Alto Adige, spunta lo scontrino di un agriturismo a Fiè allo Sciliar: ecco la spesa per quattro persone

In sintesi, Fiè allo Sciliar offre una straordinaria esperienza culinaria, in cui le tradizioni alpine e tirolese si uniscono per creare piatti deliziosi e genuini. Gli ingredienti freschi, la passione per la cucina casalinga e la bellezza dei paesaggi montani si riflettono in ogni morso. Ma quanto si spende per mangiare qui? Tutto dipende, come per ogni parte d'Italia e del mondo dal cibo scelto e dalla location che può variare per estetica e posizione.

Ad esempio, su Facebook in un gruppo pubblico che si occupa di recensire locali, un utente - di cui non sarà fatto nome per privacy, ha mostrato uno scontrino di un agriturismo in Trentino-Alto Adige che per quattro persone segna una spesa di 97 euro. L'ordine effettuato è stato composto da: tre piatti e un vassoio lungo di costine di maiale, due gelati, uno strudel e acqua.

