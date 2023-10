Lazio, va al ristorante a Terracina e mostra lo scontrino: "Per cozze, spaghetti allo scoglio, calamari e vino ho speso..."

Lazio, si reca in un ristorante di pesce a Terracina e pubblica lo scontrino: ecco la spesa per un sautè di cozze, degli spaghetti ai frutti di mare, dei calamari fritti e un quarto di vino

Terracina, situata nella regione del Lazio, è una località costiera che vanta una ricca tradizione culinaria basata su ingredienti freschi, sapori mediterranei e una cultura gastronomica radicata nella storia. Le attrazioni culinarie qui sono una parte essenziale dell'esperienza della città, e offrono una straordinaria varietà di piatti e specialità deliziose. Una delle pietanze più iconiche di Terracina è la 'Tiella di Gaeta', una sorta di torta salata ripiena di olive, alici, pomodori, cipolla, origano e olio. Ovviamente, i frutti di mare freschi sono un must in questa località costiera. Dalle cozze alle vongole, dai calamari ai gamberi, i ristoranti in zona offrono una varietà di cibi che contengono svariati pesci, spesso cucinati con aglio, prezzemolo, peperoncino e vino bianco.

Il pane di Terracina è rinomato per la sua crosta croccante e la mollica soffice. È spesso servito come antipasto con olio d'oliva, pomodori e origano. I carciofi sono un'altra specialità locale molto amata. Vengono preparati in modi diversi, tra cui 'alla giudia', fritti e dorati, e 'alla romana', cucinati con menta, aglio e limone. Oltre ai piatti di mare, comunque, non mancano anche quelli di terra. Il tartufo nero è una delizia prelibata in questa regione. È spesso utilizzato per insaporire piatti di pasta o riso, creando un sapore intenso e aromatico.

La pizza nel Lazio, poi, è sempre una scelta deliziosa, con pizze tradizionali italiane e varianti creative. Terracina è famosa anche per il suo olio d'oliva di alta qualità. Esso è utilizzato ampiamente nella cucina e può essere acquistato direttamente dai produttori locali. E il vino non manca di certo! Anzi, è una parte importante della cultura gastronomica locale, grazie al Bianco e al Rosso di Terracina, spesso serviti nei ristoranti in zona. Infine, i dolci locali meritano di essere menzionati. Dai cannoli alla pastiera, passando per le sfogliatelle, i ristoranti e le pasticcerie offrono una vasta gamma di dessert tradizionali. Ma quanto costa un pasto di pesce in questa località?

Lazio, mangia pesce a Terracina e pubblica lo scontrino sui social: ecco quanto ha speso

In conclusione, Terracina offre un'esperienza culinaria che celebra i sapori mediterranei e la tradizione del Lazio. La freschezza degli ingredienti della zona, la passione per i sapori autentici e la bellezza del mare rendono ogni pasto un'esperienza indimenticabile. Per quanto concerne i prezzi per mangiare fuori in ristoranti o agriturismi, tutto dipende dalla location che si sceglie e dal cibo che si ordina. Un'aragosta non potrà mai costare quanto un merluzzo, per intenderci!

Ad ogni modo, a titolo esemplificativo, si può riportare lo scontrino di un ristorante a Terracina mostrato su un gruppo pubblico di Facebook da un utente - del quale non sarà fatto il nome per privacy. Ebbene, la ricevuta segna una spesa di 24,50 euro per una sola persona che ha ordinato un antipasto composto da calamari fritti su letto di rucola, un primo composto da spaghetti ai frutti di mare, un sauté di cozze e un quarto di vino.

LEGGI ANCHE: Trentino-Alto Adige, prendono costine, dolci e acqua e mostrano lo scontrino: "All'agriturismo a Fiè allo Sciliar abbiamo speso..."