"La mia coinquilina usa il mio bagnoschiuma e il mio detersivo: ecco come l'ho scoperta"

Una ragazza ha condiviso un video su TikTok in cui moltissimi fuorisede (ed ex) si sono rivisti. La sua coinquilina, infatti, usava in maniera subdola il suo bagnoschiuma e il suo detersivo per la lavatrice, ma lei - dopo un po' - l'ha scoperta.

La vita in appartamenti condivisi regala gioie e dolori. Qualcuno l'ha appena iniziata, altri ci sono passati e non sono sicuri di voler ripetere quest'esperienza. Quando si è studenti fuorisede, per non pesare troppo sulle tasche dei propri genitori, si accetta di vivere in un appartamento condiviso con sconosciuti, talvolta perfino in una stanza doppia. Sicuramente si vivono esperienze indimenticabili e nascono nuove amicizie, ma non mancano i drammi tra coinquilini. Chi ci è passato lo sa bene: quando si entra in una casa di sconosciuti, è quasi inevitabile avere qualche piccolo screzio a un certo punto della convivenza.

Quando i social media erano da poco diventati di uso comune, le cattive esperienze con i coinquilini venivano raccontate in forma anonima ad alcune pagine molto seguite che poi le pubblicavano. Oggi, nell'era dei reels e dei video brevi, molte persone lo fanno in prima persona. Da TikTok arriva la testimonianza di una donna che ha raccontato di come la sua coinquilina, per diverse settimane, abbia usato in maniera subdola il suo bagnoschiuma e il suo detersivo per il bucato. Non si tratta certo di un furto di migliaia di euro, ma a dare fastidio sono le modalità ingannevoli con cui queste azioni vengono compiute.

La coinquilina che ruba il sapone

La prima regola per la pacifica convivenza è non usare i prodotti personali degli altri, cibo compreso. Esistono due strade per farlo: si dividono le spese o, in casi di necessità, si chiede il permesso. Una ragazza ha violato la regola aurea ed ha usato alcuni prodotti della sua coinquilina. Come ha fatto a non farsi scoprire (almeno nel breve termine)? Riempiendo i flaconi di detersivo e di sapone con un po' d'acqua dopo ogni utilizzo. A lungo andare, però, questo metodo subdolo viene scoperto e, non a caso, l'autrice del video ha mostrato un flacone di detersivo il cui liquido, un tempo denso, era chiaramente allungato con l'acqua.

Sul video campeggia la scritta: "Eppure giura che lei non li ha mai usati" e in didascalia una frase simile: "Giura che a lei non sembra allungato con l'acqua". Discorso identico per il sapone per il corpo: premendo sul dispenser, fuoriesce un liquido... molto liquido, forse troppo. Nei commenti, praticamente tutti hanno preso le sue difese e raccontato episodi simili. "Ecco perché vivo in un monolocale da anni", è uno dei commenti con più 'Mi piace'. C'è anche chi scrive: "Mi arrabbierei di meno se lo usasse e basta, ma vedere che lo allunga con l'acqua mi manda davvero in bestia". Un altro utente racconta: "Io ero nella stessa situazione. Ho messo tutto in un contenitore con il lucchetto: piatti, carta igienica, detergenti, shampoo, lacca", oltre a consigliare all'autrice del video di fare lo stesso.

LEGGI ANCHE: Amsterdam, italiana racconta: "Avevamo una perdita in bagno, la mia coinquilina l'ha risolta così"