Emilia-Romagna, mangiano pesce e mostrano quanto hanno speso al ristorante di Cervia: "Ecco lo scontrino"

Emilia-Romagna, ordinano pesce e pubblicano uno scontrino: ecco quanto hanno speso al ristorante a Cervia

Cervia, una pittoresca cittadina situata nella regione dell'Emilia-Romagna, è una destinazione che offre un'ampia gamma di attrazioni culinarie che permettono ai visitatori di immergersi nelle ricchezze gastronomiche di questa regione dell'Italia. Uno dei piatti più emblematici qui è la "piadina"- Questo sottile pane piatto, spesso farcito con prosciutto, formaggio, rucola e pomodori, è un cibo da strada iconico che rappresenta una pausa pranzo deliziosa e veloce. La piadina può essere trovata in numerosi chioschi e paninoteche locali ed è una scelta popolare tra i locali e i visitatori.

Un'altra specialità locale da provare è il "pesce azzurro". Cervia è una città di pescatori, ed è quindi possibile gustare pesce fresco e prelibatezze del mare direttamente dai ristoranti locali. Sarde, alici e sgombri sono preparati in modi deliziosi e serviti con contorni freschi come fagioli e verdure. La "piadina romagnola" è una variante della piadina tradizionale, tipica dell'Emilia-Romagna, che offre un sapore leggermente diverso. Questa versione si caratterizza per la sua croccantezza e la sua leggerezza, ed è spesso servita con formaggio squacquerone, un formaggio fresco e cremoso tipico della regione.

Per chi ama i formaggi, l'Emilia-Romagna offre una vasta gamma di opzioni, tra cui il celebre "parmigiano-reggiano" e il "pecorino romagnolo". Questi formaggi stagionati possono essere assaporati da soli o utilizzati come ingredienti chiave in molte ricette locali. La pasta fresca è un'altra attrazione culinaria imperdibile a Cervia e nell'intera regione. Le "tagliatelle", le "pappardelle" e i "tortellini" sono preparati con amore e serviti con sughi ricchi a base di carne o sugo di pomodoro. La cucina romagnola è anche famosa per i suoi "dolci della nonna", tra cui il "ciambella romagnola" e le "ciambelline al vino". Tali dolci tradizionali sono spesso accompagnati da un bicchiere di vino locale, creando una combinazione di sapori che rappresenta la dolcezza e la tradizione culinaria della regione. Ma quanto si spende per mangiare qui?

Emilia-Romagna, mangiano pesce a Cervia e pubblicano lo scontrino: ecco la spesa

Cervia in Emilia-Romagna è una destinazione ideale per gli amanti del cibo in cerca di autentiche esperienze culinarie italiane. Ma quanto si spende qui per mangiare? Dipende tutto, come sempre, dal cibo scelto e dai locali che possono essere più o meno dispendiosi a seconda dei servizi offerti. Ad esempio, su Facebook un utente - di cui non si farà il nome per privacy, ha pubblicato in un gruppo che recensisce locali uno scontrino che testimonia quanto ha speso per mangiare pesce al ristorante in zona.

In quattro nel ristorante di Cervia in Emilia-Romagna, per due caffè al banco, una bottiglia di bianco, cozze alla marinara, risotto alla marinara, maccheroncino alla pescatora, un primo in bianco, un fritto di gamberi, degli amari e una grigliata mista hanno speso 64 euro, ovvero 16 euro a persona.

LEGGI ANCHE: Ragazza trova una pacchetto di chewing gum vuoto e invia una lettera di reclamo: la risposta dell'azienda la sorprende