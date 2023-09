Amsterdam, italiana racconta: "Avevamo una perdita in bagno, la mia coinquilina l'ha risolta così"

Amsterdam ospita un numero altissimo di italiani e di persone non olandesi. Un'italiana residente qui ha raccontato di come la sua coinquilina abbia risolto (per modo di dire) il problema di una perdita d'acqua in bagno.

Chi è stato ad Amsterdam non ha potuto fare a meno di notare quanto la città sia multietnica nel vero senso della parola. A differenza di altri luoghi, la capitale dei Paesi Bassi accoglie gente da tutto il mondo da diversi secoli e ciò ha creato una mescolanza di culture che non ha eguali in Europa e che prosegue naturalmente oggi. Spesso si dice che ad Amsterdam ci siano pochi olandesi e ciò in parte è vero: nella capitale, infatti, rappresentano "solo" il 45% della popolazione. Le due comunità straniere più radicate sono quella turca e quella marocchina, che insieme superano il 15%.

E gli italiani? La nostra è la terza comunità straniera più numerosa tra gli europei, dopo tedeschi e britannici e l'undicesima in termini assoluti. Al 2019, eravamo poco più dell'1% della popolazione di Amsterdam, oltre che una delle cinque con la crescita più rapida. Altre due comunità non europee molto numerose sono quella statunintense e quella indiana. Insomma, nella capitale dell'Olanda è possibile trovare gente da tutto il mondo, nel vero senso della parola, anche perché è meta turistica di massa. Nelle convivenze, viene fuori il lato bello e quello brutto di vivere sotto lo stesso tetto di persone cresciute con abitudini ed esigenze diverse.

Amsterdam, la soluzione della coinquilina alla perdita nel bagno

Amsterdam è la città dei canali: l'acqua, in questo angolo d'Europa, abbonda, anche grazie alle copiose precipitazioni autunnali e primaverili. A volte si direbbe che ce n'è troppa. Al di là delle battute, una ragazza italiana che vive nella capitale olandese ha raccontato un'esperienza molto singolare. Prima di assentarsi per qualche ora, ha segnalato ai propri coinquilini che nel bagno c'era una perdita d'acqua dal soffitto. Al rientro, ha sperato che qualcuno l'avesse risolta. Una toppa è stata messa dalla sua coinquilina olandese, ma non è proprio quello che si aspettava la nostra connazionale:

Impossibile non notare l'assenza di bidet nel piccolo bagno in foto. L'ombrello, invece, è presente ed è il metodo con cui una ragazza olandese ha pensato di riparare la perdita d'acqua dal soffitto. Si spera che si tratti di una soluzione momentanea, per evitare che le gocce d'acqua cadano sulla testa degli occupanti del bagno in quei momenti lì. Amsterdam è una città cara e chiamare un idraulico costerà sicuramente un occhio della testa, ma andare avanti con un ombrello, per quanto creativa e gratuita, non sembra la soluzione migliore.

