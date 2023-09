Lombardia, prendono antipasti, due primi romani tipici, una parmigiana, acqua, vino e dolce: "Ecco lo scontrino dell'osteria a Giussano"

Lombardia, ordinano al ristorante a Giussano un antipasto, una cacio e pepe, una carbonara, una parmigiana, acqua, vino e dolce: ecco lo scontrino con il prezzo

Giussano, una suggestiva località situata nella regione della Lombardia, è rinomata non solo per il suo patrimonio storico e la sua posizione panoramica tra le colline, ma anche per la sua affascinante scena culinaria che concentra particolare enfasi su ingredienti di alta qualità e sapori autentici. Uno dei piatti più iconici qui è l'"ossobuco". Questo cibo è preparato con fette di vitello brasate in un sugo ricco a base di vino bianco, pomodoro, cipolla, sedano, carote e aromi come il rosmarino. È spesso servito con il celebre "risotto alla milanese", una prelibatezza cremosa condita con zafferano.

La cucina lombarda comprende anche una vasta gamma di formaggi, e Giussano non fa eccezione. Il "Gorgonzola" e il "Taleggio" sono rinomati nella regione e possono essere assaporati in molte preparazioni o gustati da soli. Il "panettone" è un dolce tradizionale della Lombardia amato in tutta Italia e in tutto il mondo. Tale lievitato viene mangiato soprattutto durante le festività natalizie, ma è disponibile tutto l'anno. La "cotoletta alla milanese" è un altro piatto iconico che può essere gustato in tutta la zona: carne di vitello impanata e fritta è offerta ai commensali con fettine di limone, creando una combinazione di croccantezza e freschezza.

La Lombardia è conosciuta anche per i suoi vini pregiati. Giussano offre una selezione di vini locali, tra cui il "Barolo" e il "Barbaresco", che si abbinano perfettamente ai piatti della cucina lombarda. Infine, la "polenta" è un piatto tradizionale amato nel posto. Preparata con farina di mais, può essere servita come accompagnamento per carni brasate o con salse ricche. Ma se invece di mangiare cibo tipico come quello sinora illustrato, si volesse optare per piatti romani intramontabili, quanto si spenderebbe in questa zona così lontana dal Lazio?

Lombardia, spunta lo scontrino di un ristorante a Giussano: ecco qual è stata la spesa per mangiare romano

In effetti, Giussano in Lombardia è una destinazione culinaria che celebra la ricca tradizione gastronomica della regione. Con piatti come l'ossobuco, il panettone e la cotoletta alla milanese, i visitatori possono gustare l'autentica cucina regionale, ma c'è anche chi sceglie di provare, di tanto in tanto un gusto diverso da quello 'solito'. Così è successo ad un utente di Facebook - del quale non si farà il nome per privacy, che si è recato in un'osteria romana locale.

Ebbene, su un gruppo che recensisce locali, la persona in questione ha pubblicato uno scontrino che - per mangiare romano, segna una spesa di 62 euro per due persone. L'ordine effettuato è stato composto da: due antipasti compresi di fiori di zucca, due primi (tonnarelli cacio e pepe e spaghetti alla carbonara), una parmigiana, acqua, vino e un maritozzo.

