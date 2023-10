Questo gatto tutte le mattine si precipita sul balcone: quando scoprirai perché non smetterai di piangere

Una TikToker mostra il video del proprio gatto che miagola sino a che non riesce ad accedere al balcone al mattino: il motivo è sconcertante e tenerissimo

I gatti, noti per la loro natura indipendente e misteriosa, possono sorprendere molti osservatori quando mostrano affetto e amore tra di loro. Mentre spesso vengono considerati animali solitari, invece possono sviluppare legami profondi e affettuosi, soprattutto quando sono innamorati. Uno dei comportamenti più evidenti tra i felini che si vogliono bene è l'accoppiamento. Gli animali esternano segnali molto chiari in tal senso, con i maschi che inseguono e cercano di accoppiarsi con le femmine in calore. Tale atteggiamento è spesso preceduto da lunghe sessioni di gioco e corteggiamento, con carezze e strusci che possono sembrare piuttosto affettuosi.

Una volta che il corteggiamento ha successo e l'accoppiamento avviene, i gatti innamorati possono dimostrare affetto reciproco in modi sorprendenti. In primis si leccano l'un l'altro con cura. Questa è una forma di pulizia reciproca, ma è anche un segno di un profondo legame. I mici che si amano, inoltre, giocano spesso insieme. Possono inseguirsi, correre uno dietro l'altro e afferrarsi dolcemente. Possono spesso essere visti anche dormire vicini o addirittura abbracciati. Questo dimostra un profondo senso di sicurezza e comfort l'uno con l'altro.

I gatti possono anche "parlarsi" tra loro con miagolii affettuosi e rassicuranti. Questa comunicazione vocale è spesso usata per rafforzare il legame tra loro. Va notato che, mentre i felini possono mostrare un affetto sincero tra di loro, il loro comportamento può variare notevolmente a seconda del carattere che hanno. Alcuni mici possono essere più affettuosi e sociali di altri, e le dinamiche tra loro possono essere influenzate da fattori come la personalità, l'età e l'ambiente in cui vivono. Eppure, per amore, un gatto può fare davvero tanto, come dimostra un video pubblicato su TikTok...

Gatto miagola insistentemente tutte le mattine finché non accede al balcone: il motivo è tenerissimo

In conclusione, i gatti possono sicuramente mostrare affetto e amore tra di loro quando sono innamorati. Questi comportamenti dimostrano la ricchezza delle relazioni tra questi animali affascinanti, e invitano a riflettere su quanto possano essere complessi e interessanti i legami tra felini. E se tutto ciò non bastasse, a testimonianza di quanto affermato sinora, c'è un video pubblicato su TikTok dall'utente @mariapiacapozzi2.

La donna mostra il proprio gatto in balcone. Ma come mai il felino ha così fretta di uscire tutti i giorni? "Ed eccolo qua, come tutte le mattine da due anni a questa parte, lui miagola perché vuole uscire fuori. E vuole uscire fuori perché al di là del vetro c'è una gattina e lui è innamorato di questa gattina, quindi la mattina fa il pazzo perché deve uscire fuori e si deve sedere lì. Eccolo. Per guardarla attraverso il vetro. Se non è amore questo, ragazzi, ditemi voi", racconta la TikToker immortalando il micio bianco e la sua amichetta al di là del vetro.

