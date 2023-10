Marche, mangiano prodotti tipici e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino del ristorante a Carpegna"

Marche, vanno in un ristorante di Carpegna (PU) e mostrano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso per mangiare prodotti tipici

Carpegna, un affascinante comune situato nelle Marche, offre una ricca varietà di attrazioni culinarie che celebrano la zona. La gastronomia di questa regione è rinomata per la sua semplicità, la freschezza degli ingredienti e la passione per i sapori genuini. Il Prosciutto di Carpegna è uno dei tesori gastronomici qui. Crudo e rinomato per la sua qualità superiore e il suo sapore unico, esso viene affettato sottilmente e servito come antipasto o accompagnamento in molti piatti locali. Un'altra delizia culinaria tipica è pure la Coppa di Testa, un insaccato preparato con testa di maiale, arricchita con erbe aromatiche e spezie. Questa pietanza è spesso offerta come antipasto o in taglieri di salumi.

La Cacciatora è un piatto tradizionale marchigiano, a base di carne di cinghiale o coniglio cotto lentamente in un sugo ricco e saporito, molte volte aromatizzato con vino rosso e erbe aromatiche. È un piatto robusto che riflette l'amore delle Marche per la caccia e la cucina casalinga. Anche la pasta fresca è una specialità in tutta la regione e Carpegna non fa eccezione. È possibile gustare deliziose tagliatelle, pappardelle o ravioli fatti in casa, solitamente conditi con sughi semplici a base di pomodoro e carne.

La crescia, un tipo di focaccia marchigiana, è spesso servita a Carpegna. Questa focaccia è spesso farcita con formaggi, erbe aromatiche o salumi, il che la rende un'opzione deliziosa per uno spuntino o un pasto leggero. Tra i formaggi, appunto, è da menzionare quello di Fossa, tipico delle Marche e realizzato scavando delle fosse nella terra dove l'alimento viene lasciato maturare per mesi. Tale processo conferisce al tutto un sapore unico e complesso, spesso servito con miele o confetture. La pasticceria locale, infine, offre una varietà di dolci tradizionali, tra cui il ciambellone soffice e profumato e la crescia sfogliata, una sorta di sfogliatella ripiena di crema o marmellata. Ma quanto costa cibarsi di tante bontà?

Marche, spunta lo scontrino di un ristorante a Carpegna: quanto si spende in tre per un pasto completo

Nonostante la sua dimensione relativamente piccola, Carpegna offre una straordinaria varietà di prelibatezze locali. La cucina di questa zona riflette l'amore per le tradizioni e i sapori autentici, e i visitatori hanno l'opportunità di scoprire la ricchezza culinaria delle Marche attraverso tali piatti deliziosi. Per quanto concerne i costi per andare al ristorante, ogni cosa dipende dalla location scelta e dal cibo ordinato.

Ad esempio, su Facebook un utente - di cui non sarà fatto il nome per privacy, ha mostrato su un gruppo pubblico uno scontrino che per un ristorante a Carpegna, nelle Marche, segna una spesa di 92 euro per tre persone. L'ordine effettuato è stato composto da: due bottiglie d'acqua, un quarto di vino, un tagliere di salumi e formaggi, una porzione di polenta fritta, passatelli grana, prosciutto e rucola, pappardelle al cinghiale, tagliata con funghi porcini, un tiramisù, una crostata al cioccolato e un caffè corretto.

