"Come ridurre la bolletta dell'elettricità del 40%": la dritta vi salva il portafogli, se siete disposti a...

È possibile pagare di meno l'elettricità in bolletta? La risposta a questa domanda è sì, a patto che siate disposti a fare qualcosa: ecco di che si tratta

Più passa il tempo, più sembra che i prezzi vadano ad aumentare invece di diminuire: dal cibo alle bollette, passando per le vacanze e lo shopping di varia natura, riuscire a sopravvivere al giorno d'oggi pare quasi impossibile. Spesso, con lo stesso identico tenore di vita avuto fino a qualche anno fa, si riesce a stento ad arrivare a fine mese e bisogna fare delle rinunce pur di andare avanti. Eppure, forse un modo per riuscire a risparmiare sull'energia c'è. In particolare, il content creator di TikTok @kavellkavon ha fornito un trucco che potrebbe portare la bolletta dell'elettricità a scendere del 40%.

Ma qual è questa dritta che potrebbe salvare non solo le tasche della gente, ma anche il nostro pianeta? Trattasi di una modifica strutturale delle case che potrebbe condurre facilmente a una società migliore, da un lato aiutando le persone a spendere di meno e a ridurre l'elettricità, dall'altro la Terra a soffrire di meno. Non siamo di fronte a un cambiamento folle che il governo potrebbe disapprovare, bensì a qualcosa di estremamente fattibile a detta del TikToker. È un trucco potente e 'fantastico' - così lo definisce il content creator all'interno del suo video che sta già ottenendo larghi consensi.

TikToker mostra un trucco geniale per risparmiare in bolletta: "Vi spiego come salvare le vostre tasche e il pianeta"

Pronti per scoprire di cosa si tratta? Ebbene il trucco è solo questo: dipingere il tetto della propria casa di bianco. Ma che c'entra questo colore con la diminuzione della bolletta? È molto semplice, in realtà. In base ad alcune scoperte fatte da scienziati americani (e per un certo periodo condivise su Inside Edition), pare che la temperatura di un tetto bianco sia più bassa di quella di un tetto nero, grigio o comunque scuro. È un po' il medesimo principio per il quale in estate si preferiscono le maglie bianche che quelle nere per soffrire meno il caldo.

@kavellkavon Replying to @KAVELL KAVON PAINTING THE ROOF ON YOUR HOME WHITE COULD DROP THE TEMPERATURE IN YOUR HOME BY OVER 40% REDUCING YOU ELECTRIC BILL❗️❗️ ♬ I Got 5 On It - Tethered Mix from US - Michael Abels & Luniz

In base al rapporto condiviso dagli scienziati, ciò potrebbe addirittura arrivare a raffreddare la Terra. In pratica, infatti, la vernice bianca riflette i raggi solari e rende la casa più fresca, diminuendo la necessità di un condizionatore in estate/autunno. Empiricamente è stato anche verificato che la temperatura di un tetto bianco è di 95 gradi, mentre quella di un tetto grigio di 165 gradi. Così, gli esperti sono già all'opera per produrre la vernice più bianca di sempre che possa deviare il 98% dei raggi solari. Secondo qualcuno di loro, se anche solo il 2% dei tetti di case fossero ristrutturati così si potrebbe fermare il fenomeno del riscaldamento globale.

Il popolo di TikTok sembra diviso da queste riflessioni. Da un lato c'è chi è perfettamente d'accordo e porta ad esempio nazioni in cui è già obbligatorio avere tetti bianchi. Dall'altro c'è chi sostiene che è infattibile chiedere alle persone di dipingere di bianco il proprio tetto e che in inverno, invece, servirebbe il tetto nero per trattenere più calore - seguendo lo stesso principio. E voi? Sareste disposti a cambiare la parte superiore della vostra casa per pagare di meno?

