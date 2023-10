Ordinano una torta personalizzata e dicono al pasticciere: "Mi piace questa frase", l'errore è grossolano

La torta di compleanno è il dettaglio imprescindibile in una festa. Molti se la fanno preparare personalizzata, con una frase che rispecchi il festeggiato o la festeggiata. A volte, però, quando si comunica tramite chat, si possono commettere errori grossolani.

Le torte personalizzate non sono certo una novità degli ultimi anni. Anche venti anni fa esistevano e venivano realizzate con disegni, scritte e perfino installazioni in plastica molto particolari. La differenza è che oggi moltissime persone le fotografano e le postano sui social, rendendole pubbliche e permettendo ad altri di prendere ispirazione (o di criticarle, ovvio!). I pasticcieri sono felici perché questo tipo di dolci viene pagato di più rispetto a quelli standard e richiedono un impegno maggiore di creatività da parte loro.

Quando non esistevano le app di messaggistica istantanea, ci si recava di persona presso la pasticceria o, al massimo, si telefonava per commissionare la torta personalizzata. Oggi praticamente tutti usano Whatsapp e simili per comunicare e quindi anche l'ordine di una torta passa attraverso queste applicazioni. Anche perché spesso capita di trovare sui social una torta da cui prendere spunto o un'immagine con scritte da replicare sul dolce. Se su 100 torte, 99 vengono realizzate seguendo correttamente le indicazioni, ce ne sarà sempre una con errore. Un post su un noto gruppo Facebook italiano di disastri culinari è diventato virale e mostra proprio un cortocircuito comunicativo tra cliente e pasticciere.

La torta di compleanno personalizzata con errore

Su Facebook Italia ci sono alcuni gruppi con decine di migliaia di iscritti e utenti attivi. Uno di questi è 'cucinaremale'. Come prevedibile, vengono mostrati errori gravi in cucina da parte di persone esperte e meno esperte. Di recente era diventata virale la foto di una torta arcobaleno realizzata da una bambina che definire diversa dall'originale sarebbe riduttivo. Nelle ultime ore si parla di nuovo di torte, ma l'errore è stato commesso da un pasticcere esperto e non da uno in erba! Ecco il post che ha ricevuto migliaia di reazioni e commenti su Facebook:

L'autore del post ha spiegato nei commenti cos'è successo. Sua madre, che ha una sorella gemella, ha trovato l'immagine di sotto sul web ed ha chiesto di scrivere la stessa frase: "Happy birthday twins" ("Buon compleanno gemelle"). Nel messaggio precedente (o successivo) all'immagine ha scritto: "Mi piace con questa frase", ma chi di dovere ha pensato che fosse questa la frase da scrivere sulla torta e di 'incollare' l'immagine sotto. Un errore grossolano, che sicuramente ha strappato un sorriso a festeggiate e invitati, ma che ha donato un aspetto strano alla torta. La speranza è che almeno fosse buona.

