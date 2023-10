Donna cresce una pantera nera scambiandola per un gatto: com'è iniziata e come continua la loro storia

Una donna ha scoperto che il felino che stava crescendo non era un gatto ma una pantera. Ecco com'è iniziata quest'incredibile storia e come sta proseguendo.

La pantera e il gatto hanno in comune l'appartenenza alla classe dei felini, ma ci sono numerose differenze sostanziali tra questi due animali. In primis le dimensioni: le pantere possono pesare fino a 100 kg e raggiungere i 2 metri di altezza, mentre i gatti domestici in media non superano quasi mai i 50 centimetri di lunghezza e i 6-7 kg di peso. Enormi differenze riguardano anche il loro habitat e il loro comportamento: le prime vivono in ambienti selvatici, i secondi in casa o al massimo all'aperto in aree urbane. Le pantere sono solitarie e aggressive, mentre i gatti sono quasi sempre animali socievoli e adatti all'addestramento.

Le pantere sono quasi sempre di colore nero o dalla pelliccia maculata, mentre i gatti possono variare di molto nell'aspetto, in base alla razza e al colore del mantello, di cui esiste un numero altissimo di tonalità. L'aspetto fisico, dicevamo, è molto diverso: le pantere sono molto più muscolose rispetto ai gatti. Tuttavia, a pochi giorni di vita, questi animali hanno una somiglianza piuttosto spiccata, che può trarre in inganno gli esseri umani che non hanno studiato veterinaria. Una donna fa parte di questa categoria e oggi vive con un esemplare adulto di pantera. Ecco com'è iniziata la sua storia e come sta proseguendo.

La donna che vive insieme a una pantera

Stando a un video comparso sul canale TikTok @infobypass, tutto è iniziato quando uno zoo itinerante ha abbandonato un cucciolo di pantera, che per qualche motivo era stato rifiutato da sua madre. Una donna di nome Victoria ha trovato il felino neonato sul ciglio della strada, scambiandolo per un gattino abbandonato e adottandolo. In realtà Luna - questo il suo nome - è una pantera e la sua padrona se n'è accorta dopo poche settimane dal ritrovamento. Oggi Luna e Victoria vivono insieme e della loro famiglia fa parte anche un rottweiler.

A giudicare dai video, la loro convivenza prosegue nel migliore dei modi: Luna la pantera sembra adorare il rottweiler e viceversa. I due mangiano e bevono dalla stessa ciotola e occupano gran parte del loro tempo giocando. Per ora, dunque, nessun problema. Come sostiene la voce narrante del video, però, c'è da prestare la massima attenzione. Per quanto Luna viva letteralmente da sempre con un essere umano e un cane, è pur sempre un animale selvatico e in certe circostanze il suo istinto selvaggio potrebbe prevalere, mettendo a rischio la vita di entrambi. Victoria, tuttavia, per ora non intende privarsi del suo felino, che deve tutto all'essere umano che l'ha salvata da morte quasi certa dopo che la sua madre biologica l'ha abbandonata.

