Spagna, nel bagno dell'ufficio compare un cartello surreale: il grafico con i colori dell'urina

Nei bagni degli uffici, solitamente, compaiono cartelli che invitano a mantenere pulito l'ambiente. In Spagna, però, di recente ne è stato affitto uno decisamente più insolito: c'è un grafico con i colori dell'urina e alcune indicazioni (surreali) per un dipendente in particolare.

Gli uffici sono destinati a sparire? Si tratta di una previsione non facile da fare: nel passato recente, è sicuramente aumentato il numero di aziende che hanno favorito il lavoro da remoto, ma altrettante si sono opposte. Un esempio è X (il nome dato da Elon Musk al social network prima conosciuto come Twitter): il suo capo ritiene che i dipendenti, lavorando da casa, siano meno produttivi. Insomma, nel futuro prossimo l'ufficio probabilmente rimarrà il luogo di lavoro per eccellenza per i mestieri che non prevedono sforzi fisici.

Per quanto concerne il futuro lontano, molti hanno ipotizzato che l'uomo verrà sostituito dalle macchine per svolgere quasi ogni singolo lavoro esistente. Alcune profezie in passato hanno fallito e non ci resta che attendere e vedere con i propri occhi gli sviluppi futuri. Nel frattempo, gli uffici rimangono luoghi dove ci si scambiano idee, battute, insulti e, in senso più ampio, nascono relazioni umane di vario tipo. I bagni degli uffici tendono ad essere molto puliti perché quasi a tutti capita di utilizzarli almeno un paio di volte al giorno e in più è relativamente facile scoprire chi ha sporcato. In un ufficio in una città non precisata della Spagna, è comparso un cartello parecchio inaspettato, che parla - ebbene sì - di urina.

Spagna, il grafico con le urine è una comparsa surreale

Molte persone avranno letto almeno una volta qualche approfondimento sul colore dell'urina. Se è trasparente, è un segno che si sta bevendo troppo e che sarebbe preferibile fermarsi. Quando assume una tonalità giallo chiaro, vuol dire che ci si sta idratando nella maniera corretta. Se, invece, è tendente al giallo scuro o all'arancione, vuol dire che la persona in questione non sta bevendo abbastanza acqua. In un ufficio in Spagna, qualcuno ha incollato un grafico sull'argomento a beneficio di un collega che, a quanto pare, è ben al di sotto dei 2 litri d'acqua giornalieri consigliati:

Questo il testo (surreale davvero) del cartello: "Vi starete domandando perché abbiamo messo quest'immagine che spiega i livelli di idratazione tramite il colore dell'urina. Beh, è per dire alla persona che non tira lo scarico di bere più acqua perché è poco idratata. I suoi reni e la sua salute lo ringrazieranno, così come chi di noi tira la catena al posto suo. Saluti". Preferamo non commentare, ma concludere con una considerazione: in Spagna, come in Italia, tra colleghi possono nascere incomprensioni per motivi davvero singolari.

