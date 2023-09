Vive in simbiosi con il suo camaleonte, ma desta scalpore: "Quello che fai con lui è disgustoso"

Una ragazza mostra come vive in simbiosi con il proprio camaleonte, ma c'è qualcosa che desta scalpore sui social: ecco di che si tratta

Il camaleonte, con la sua natura affascinante e il suo carattere unico, è una delle creature più straordinarie del regno animale. Appartenente alla famiglia dei sauriani, questo rettile è noto per la sua straordinaria abilità di cambiare colore e per il suo comportamento affascinante. In generale, l'animale è riservato e tranquillo. Passa gran parte della sua vita sugli alberi ed è un eccellente cacciatore di insetti. Il suo aspetto, con occhi sporgenti, dita prensili e lingua estensibile, è altamente specializzato per la caccia. La sua particolarità distintiva di cambiare colore è una risposta alle emozioni, all'ambiente e alle condizioni di luce. Questo lo rende essenzialmente un artista del mimetismo, capace di fondersi con il suo ambiente.

Dal punto di vista del carattere, i camaleonti sono generalmente solitari e territoriali. Tuttavia, non sono animali aggressivi nei confronti degli esseri umani. Sono curiosi per natura e spesso si avvicinano agli umani con un atteggiamento di sorveglianza. Questa interazione tra loro e noi è spesso una fonte di meraviglia per chi ha la fortuna di incontrare uno di questi rettili. Nel contesto dell'interazione con gli esseri umani, tali rettili sono spesso oggetto di interesse per gli appassionati e per i fotografi di natura. Tuttavia, è fondamentale adottare un approccio rispettoso quando si incontrano in libertà. Questi animali sono sensibili agli stress eccessivi e alle manipolazioni. Pertanto, è importante osservarli da una certa distanza e evitare di toccarli o disturbarli in qualsiasi modo.

Purtroppo, il commercio illegale di camaleonti e la perdita del loro habitat naturale rappresentano minacce significative per la sopravvivenza di queste creature affascinanti. Molte specie sono a rischio a causa dell'estinzione, il che sottolinea l'importanza di proteggere questi rettili straordinari e il loro habitat. Alcuni, nati in cattività, vengono invece adottati da persone che iniziano a vivere letteralmente in simbiosi con loro. È il caso della TikToker Vava (@pixyvava0).

Camaleonte, ecco cosa fa una TikToker per nutrirlo: per qualcuno è disgustoso

In conclusione, i camaleonti sono animali straordinari con un carattere affascinante. La loro abilità di cambiare colore, la loro natura riservata e la loro interazione pacifica con l'uomo li rendono creature uniche nel regno animale. È fondamentale trattarli con rispetto e contribuire alla conservazione del loro habitat per garantire che le generazioni future possano continuare a godere della presenza di questi rettili sorprendenti. E in effetti, con estrema cura tratta il proprio camaleonte la TikToker Vava.

Quest'ultima in tantissimi video del proprio profilo TikTok, tiene l'animale sulla spalla, lo accarezza e lo bacia. Eppure, c'è un'azione che compie nei confronti della creatura che desta scalpore nei commenti: in qualche filmato, prende un verme, lo applica sul proprio volto e lascia che il camaleonte allunghi la lingua per mangiarlo (comportamento perfettamente naturale per il rettile). Diversi commenti, tuttavia, sottolineano come non debba essere particolarmente piacevole (e anzi, per qualcuno è spaventoso), mettersi un bruco sulla faccia!

LEGGI ANCHE: New York, situazione fuori controllo nei supermercati: "Guardate a cosa siamo arrivati"