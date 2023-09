New York, situazione fuori controllo nei supermercati: "Guardate a cosa siamo arrivati"

New York, la città più cara al mondo, non sta vivendo un buon momento. Per via dell'inflazione e di altre problematiche di ordine pubblico, molti supermercati sono arrivati a prendere misure di sicurezza che definire drastiche sarebbe riduttivo.

Nel 2022, a livello mondiale, due località molto famose hanno conquistato il poco invidiabile primato di città più cara al mondo: New York e Singapore (città-stato). Negli ultimi mesi, l'inflazione è aumentata ulteriormente rispetto al 2022 - specialmente negli Stati Uniti - e ciò ha reso la Grande Mela un posto ancora più caro dove vivere. Un altro problema che sta affrontando la città è un'ondata migratoria senza precedenti nella storia moderna: attualmente sono almeno 60.000 le persone che affollano i centri di accoglienza newyorkesi. Stando a quanto dichiarato dal sindaco Eric Adams, ogni mese arrivano in città circa 10.000 migranti e questi ritmi non sono più sostenibili.

Il resto lo fa un'altra crisi molto grave che ha colpito gli Stati Uniti come nazione: quella abitativa. Come riportato da un'analisi della National Alliance to End Homelessness, tra 2017 e 2023 la quota di persone senzatetto è aumentata del 6%; a livello nazionale, ci sono oltre 580.000 persone che non hanno un'abitazione dove vivere, dunque circa 18 americani su 18.000. Si tratta di dati molto simili a quelli europei e italiani, ma che fanno particolarmente rumore perché ciò succede nella prima economia mondiale (se consideriamo unicamente il PIL pro-capite). Non va neppure sottovalutato il fatto che censire una popolazione di senzatetto è difficile e dunque il numero reale è sicuramente più alto. La crisi abitativa è particolarmente grave nelle grandi città, in particolare Los Angeles, New York, Chicago e San Francisco.

New York, situazione fuori controllo nei supermercati

Il mix di senzatetto, di richiedenti asilo spesso disperati, di un'inflazione crescente e di una classe media in difficoltà economiche è esplosivo. I furti di cibo nei supermercati sono sempre esistiti, ma in periodi di inflazione aumentano esponenzialmente. Se ciò non bastasse, in molti supermercati di New York si è iniziato a adottare misure anti taccheggio perfino per i prodotti di igiene personale. Ecco cos'ha documentato una donna che vive a New York:

Insomma, ogni volta che in questo supermercato di New York si vuole acquistare un tubetto di dentifricio o un bagnoschiuma, bisogna suonare il campanello e arriverà un dipendente che aprirà la serratura. Una situazione fuori controllo. Nei commenti, molte persone sono scioccate per questa misura di sicurezza e altrettante si chiedono quanto sia stressante per i dipendenti del posto aprire e richiudere le serratura ogni singola volta che un cliente ha bisogno di una confezione di sapone o di un tubetto di dentifricio. Inoltre dalle reazioni del popolo di TikTok emerge anche che New York non è l'unica città americana dove sono state adottate tali misure di sicurezza. Non è un periodo florido per l'economia statunintense: ecco le conseguenze reali dell'inflazione galoppante degli ultimi 18 mesi.

