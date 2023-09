New York, esce con un uomo di Tinder e quello che le succede dopo è assurdo: "Ha rubato le mie..."

New York, una donna è uscita con un uomo conosciuto su Tinder, ma quello che le è successo dopo è ai limiti dell'assurdo: ecco cosa le ha sottratto il tipo

New York è la Grande Mela, il centro del mondo americano e non, dove tutto può accadere (e per questo bisognerebbe avere gli occhi sgranati per tutto il tempo per non incappare in spiacevoli problemi). Eppure, una persona single in città come può fare a trovare l'amore della propria vita se non si rifugia in app d'incontri - ormai al giorno d'oggi è così? È questa la ragione per cui c'è necessità di essere prudenti, ma al tempo stesso fiduciosi nel genere umano per sperare di conoscere la propria anima gemella. A volte può andare bene, altre invece malissimo.

Ebbene, qualche giorno fa, ad aver avuto una brutta disavventura è una donna che ha prontamente raccontato la propria storia su TikTok. Il protagonista di questo episodio è un uomo bello e affascinante di Tinder. La famosa applicazione di incontri dove è sempre possibile conoscere qualcuno che faccia al caso proprio, questa volta ha fatto sì che la donna dell'articolo conoscesse un ragazzo davvero interessante. Si sono incontrati e hanno bevuto un cocktail. Ma entriamo nel vivo della storia. Ecco cosa è stato sottratto alla giovane donna in cerca di compagno.

New York: un uomo e una donna s'incontrano dopo essersi conosciuti su Tinder, poi lui le ruba...

"Tabi Swiper" così è stato soprannominato l'uomo, ha rubato le Maison Margiela Mary Jane Tabis da 990 dollari della donna. Un furto in piena regola di un bene di lusso. @nextlevellexuss, l'utente di TikTok che ha reso pubblica la storia e che ne è protagonista, ha fatto un video per raccontare il tutto in cui parte a mo' di strillone: "Signore di New York, state attente: se uscite con quest'uomo che è qui su Tinder, potreste essere derubate. Proprio lui mi ha sottratto durante un appuntamento delle Mary Jane Tabis e così facendo non ha preso solo un pezzo di valore, ma soprattutto un regalo di compleanno dal valore affettivo che mi aveva fatto mio padre".

Ma com'è iniziata la storia tra Lex e Joshua (questo l'uomo di Tinder)? I due si sono squadrati casualmente in strada a Soho. Più tardi, quella sera, la donna ha ricevuto una richiesta dal 23enne su Tinder e dopo aver chiacchierato un po', i due si sono dati appuntamento per un drink e quattro chiacchiere. "Mi sembrava un tipo ok, anche se probabilmente ci sarei uscita solo per una breve avventura", ha dichiarato Lex che non immaginava di perdere così le sue adorate scarpe! Ebbene, nel primo appuntamento è andato tutto bene.

Durante il secondo, invece, Lex ha invitato Joshua a casa sua e hanno chiacchierato a lungo su quanto entrambi amassero la moda. Il ragazzo ha detto di adorare gli stivaletti Tabi e lei allora ha mostrato lui le sue scarpe. Il mattino successivo Lex sperava che Joshua fosse già andato via, ma non è stato così. Era lì. Approfittando di un momento di distrazione della ragazza, l'uomo le ha rubato le scarpe. Ore dopo la donna se n'è accorta, le ha cercate ovunque senza trovarle e alla fine ha ricontattato il suo appuntamento, o almeno ci ha provato dato che lui l'ha bloccata ovunque!

Per vendicarsi ha pubblicato la sua storia su TikTok e grazie al mondo di Internet è arrivata a Joshua, arrivando addirittura a chiamare sua sorella! Lui la ricontatta per discolparsi e addirittura per farle togliere il video pubblicato le dice di volerle dare i soldi che costano le Mary Jane! Alla fine, lui ha fotografato una nuova ragazza con cui stava uscendo con le scarpe di Lex e quest'ultima l'ha incastrato. Ora l'indumento preferito della content creator è tornato a casa!

LEGGI ANCHE: Napoli, il display della ZTL va in tilt: "È diventato un quiz"