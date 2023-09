Il pappagallo gioca con il gatto a 'cucù-settete', ma il felino non la prende bene: come va a finire

Oscar, un pappagallo di due anni, prova a giocare con il gatto fuori dalla finestra a cucù-settete, ma le cose non finiscono come tutti immaginerebbero

L'interazione tra un gatto e un pappagallo è un incontro insolito tra due specie molto diverse. Questi animali hanno caratteristiche e comportamenti davvero differenti, il che può portare a situazioni interessanti e talvolta anche complicate. Innanzitutto, bisogna considerare che i felini sono predatori naturali e hanno un istinto cacciatore molto sviluppato. I volatili, d'altra parte, sono uccelli e spesso sono prede potenziali per i mici nella natura. Ciò può rendere l'interazione tra i due animali potenzialmente pericolosa per il pappagallo, che potrebbe essere visto come qualcosa da acciuffare dall'altro animale.

Tuttavia, ci sono casi in cui gatti e pappagalli possono convivere pacificamente o persino sviluppare una sorta di amicizia. Questo dipende molto dalla loro personalità, così come dalle condizioni dell'ambiente in cui vivono. Ad esempio, se un felino è cresciuto sin da piccolo con un volatile e non lo percepisce come una minaccia, potrebbero coesistere senza problemi. D'altra parte, alcuni mici potrebbero essere affascinati dal movimento e dai colori dei pappagalli e cercare di giocare con loro senza intenti aggressivi. Tuttavia, questo può ancora essere rischioso per l'uccello, che potrebbe sentirsi minacciato.

Per evitare problemi tra gatti e pappagalli, è importante prendere precauzioni. Assicurarsi che il secondo abbia un ambiente sicuro, come una gabbia robusta e ben chiusa, quando non è possibile supervisionare l'interazione con il primo. Inoltre, è importante educare il felino e insegnargli a rispettare il volatile.

Pappagallo provoca il gatto, ma quello che fa il felino non se l'aspetterebbe nessuno: ecco perché

In conclusione, l'interazione tra un gatto e un pappagallo può essere complicata a causa delle diverse naturi e istinti di queste due specie. Mentre alcuni possono coesistere pacificamente, è fondamentale prendere precauzioni per garantire la sicurezza del volatile e supervisionare attentamente qualsiasi incontro tra i due animali. Così, la donna che ha reso disponibile questo video di TikTok, ripreso dalla pagina @pubity, ha deciso di lasciare fuori il felino e tenere dentro casa il suo pappagallo Oscar, di due anni.

Proprio l'uccello dal piumaggio verde nel filmato in questione guarda il gatto al di là della finestra e inizia a giocare con lui al famoso gioco 'cucù-settete', nascondendosi alla vista altrui per farsi poi rivedere. Trattasi, in definitiva, di un modo che utilizzano anche le madri per intrattenere i loro neonati. Il micio, tuttavia, non la prende benissimo. A differenza di qualcuno che di certo immaginerebbe il felino pronto ad agguantare l'uccello, ciò che accade è differente. Semplicemente l'animale guarda l'altro impassibile, come sono i gatti sanno essere quando non hanno alcun tipo di interesse verso qualcosa.

