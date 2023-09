Napoli, il display della ZTL va in tilt: "È diventato un quiz"

Napoli è una città dove abbondano le ZTL (zone a traffico limitato). Una delle più note del centro storico è sicuramente quella di via Mezzocannone, dove ieri sera il display è andato in tilt.

Napoli è una città bellissima, che tuttavia soffre di numerosi problemi. Uno di questi è la viabilità cittadina. Chi (come chi scrive) ci abita, sa che praticamente in tutto il centro guidare negli orari di punta richiede un cuore forte e dei nervi d'acciaio. Un po' come in altre grandi città italiane, gli scooter sfrecciano, sorpassano a destra e in casi estremi camminano sui marciapiedi. La sosta selvaggia è uno dei tanti problemi che affligge Napoli: basta camminare per vedere quante auto parcheggino sulle strisce pedonali o in maniera illegale.

Per rendere il problema meno grave, le varie amministrazioni che si sono succedute negli ultimi venti anni hanno istituito delle zone a traffico limitato. Nelle ZTL possono accedere solo i residenti, gli autorizzati in maniera temporanea, le forze dell'ordine e le ambulanze. Alcune ZTL sono attive 24 ore su 24, altre lo sono solo in determinati orari. A Napoli la più famosa (per modo di dire) è quella del centro antico: lungo i decumani, nelle piazze principali come San Domenico e del Gesù e in altri luoghi simbolo, non si può accedere liberamente con auto e moto. Quella di Piazza Dante, attivata nel 2011 e molto criticata dai napoletani, è stata cancellata per sempre lo scorso novembre.

Napoli, la ZTL di via Mezzocannone è un rebus

Via Mezzocannone è una delle strade più famose del centro storico. Da Corso Umberto, infatti, permette l'accesso a Piazza San Domenico, probabilmente la piazza più bella di Napoli. Lungo Via Mezzocannone, oggi, ci sono molti negozi di abiti vintage, ma anche ristoranti, bar, una sede dell'Università Federico II e perfino un centro sociale con annessa mensa occupata, molto frequentati dagli studenti della zona. Visto il flusso umano consistente, via Mezzocannone è ZTL dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 22:00 e nei weekend dalle 9:00 alle 24:00. Ieri sera, però, il messaggio che appariva sul LED luminoso era confuso:

Dal momento che erano passate le 22:00 e dal momento che compare un 'NON', con ogni probabilità il varco non era attivo. Tuttavia quei cinque punti interrogativi, per loro natura, generano dubbi. Secondo 'Il Mattino', la percentuale di riscossione del Comune di Napoli è la tra le più basse d'Italia, attestandosi attorno al 27%. Meno di 3 napoletani su 10 pagano tasse e multe. E questo, oggettivamente parlando, è un problema enorme. Per tale motivo, la nuova amministrazione ha affidato il servizio di riscossione a un'agenzia privata, nella speranza che la percentuale salga (di molto).

