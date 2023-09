Lascia un durissimo avvertimento contro i vicini sulla porta d'ingresso del condominio: "Siete ingiusti, astenetevi da..."

Un residente lascia un messaggio molto severo ai propri vicini dal momento che non si comportano in maniera corretta: ecco di che si lamenta

Qual è il momento perfetto per mettere in funzione la lavatrice? Si può dire che esista l'istante giusto in cui armarsi di pazienza, inserire i panni nell'elettrodomestico e far procedere al lavaggio con tanto di centrifuga? Di certo, anche se economicamente meno vantaggioso, sarebbe opportuno agire durante i momenti di 'veglia', principalmente al mattino, in modo tale che i vestiti abbiano tutto il tempo per asciugarsi. In generale comunque, le 4 del mattino non sono proprio considerate il periodo della giornata migliore per fare il bucato. Eppure non tutti la pensano così.

Per scrivere ciò, ci si basa sull'esperienza di un residente che - all'ingresso di un palazzo, ha ben pensato di piazzare un avviso contro il proprio vicino che alle 4 di notte ha lasciato agire la lavatrice con tanto di centrifuga come se non ci fosse un domani. Questo cartello, come molti altri, ha finito per fare il giro del web grazie a un utente di Reddit che l'ha fotografando, specificando tuttavia di non essere né colui che l'ha affisso, né colui di cui parla l'avvertimento stesso. Ma cosa recita questo biglietto? Ecco per voi la foto e le parole utilizzate dal condomino 'durissimo'.

Residente si scaglia contro i vicini per l'utilizzo della lavatrice in tarda notte: ecco cosa recita l'avviso

L'avviso che si può leggere recita: "Cari vicini, è inaccettabile che facciate la lavatrice alle 4 del mattino. Mi è capitato di essere più volte svegliato dal rumore del vostro elettrodomestico. Per cortesia, finitela! Astenetevi dall'utilizzare la lavatrice prima delle 7 di mattina. Troppe volte sono stato svegliato. Siete ingiusti, considerate che ci sono persone che lavorano!". Cosa si può pensare di quest'avvertimento? In un certo senso, è anche probabile che coloro che fanno la lavatrice alle 4 di mattina abbiano esigenze differenti, come un lavoro notturno che li tiene addormentati alle 7 di mattina. Eppure, è chiaro che disturbare gli altri non sia un comportamento corretto.

L'utente di Reddit che ha postato il tutto si dice abbastanza indeciso su che parte prendere considerando che - potenzialmente - hanno ragione entrambi i condomini. Ad ogni modo, sul noto social sono piombati una serie di commenti e qualcuno ha fatto anche notare che il vicino disturbatore potrebbe utilizzare la lavatrice di notte per risparmiare sulla bolletta. La maggior parte, comunque, non è affatto comprensiva con chi si comporta in questo modo, asserendo che resta 'buon costume' in un condominio non fare rumori notturni, soprattutto alle 4. C'è chi scrive: "A me l'appartamento trema quando qualcuno fa la lavatrice, quindi se la facesse in piena notte mi arrabbierei moltissimo".

