Londra, 28enne mostra com'è vivere in un cassonetto dell'immondizia convertito in monolocale

Più o meno tutti hanno una storia interessante da raccontare. Da Londra, arriva la testimonianza di Harrison Marshall, un 28enne che ha letteralmente trasformato un vecchio bidone dell'immondizia in un monolocale.

Quante volte abbiamo sentito dire "Londra è carissima"? Secondo il World Economic Forum, tuttavia, la capitale del Regno Unito non è presente nella top 10 delle città mondiali con il prezzo della vita più alto. In questa classifica, quattro città presenti sono europee: Zurigo (sesta), Ginevra (settima), Parigi (nona) e Copenhagen (decima). Londra è comunque presente nella top 10 a livello europeo. Dopo Brexit, trasferirsi a vivere qui per un cittadino dell'Unione Europea è diventato più difficile, eppure la città continua ad attirare persone.

Gli affitti di Londra, in particolare nel centro (detto 'City') sono solo per ricchi, mentre nelle periferie si possono trovare stanze e appartamenti a prezzi più vantaggiosi. Nel 2023, tuttavia, molte persone sono andate oltre il concetto di 'normale' abitazione. C'è chi è andato a vivere su una nave da crociera, chi in un van e chi in altri luoghi non convenzionali. A questa categoria appartiene Harrison Marshall, che oggi paga un canone d'affitto irrisorio per andare a vivere in una casa ricavata da un grosso bidone dell'immondizia. Il ragazzo, oggi 28enne, ha raccontato al canale TikTok CNBC Make It come vive, come fa ad usare il bagno e come si lava in un ambiente così piccolo.

Londra, c'è chi vive in un (ex) bidone dell'immondizia

L'ingresso della casa è molto poco convenzionale: c'è una piccola scala per accedere (facendo attenzione alla testa) a una sorta di ingresso minuscolo. Dopodiché si scendono alcuni gradini e si accede all'unico, altrettanto microscopico, ambiente della casa. Qui c'è la cucina e vari angoli che servono come deposito di oggetti come vestiti, strumenti da lavoro e altro. Il letto è soppalcato e a pochi centimetri dal cuscino si trova l'unica piccola finestra di questa casa. Ecco il video che mostra com'è 'muoversi' (per modo di dire) in una casa ricavata da un vecchio bidone dell'immondizia.

I fatti salienti: il ragazzo ha speso 5.000 sterline (quasi 5.300€) per i materiali e per la costruzione di questa casa. Per occupare la porzione di terreno che si vede, paga 50 sterline al mese. Il bagno non è presente nel suo 'monolocale', ma ce n'è uno chimico situato a pochi passi di distanza. Il ragazzo non dispone della doccia: ammette di farla a lavoro o in palestra. Non è chiaro esattamente in quale angolo di Londra si trovi, ma lui assicura che è "al centro". I commenti al video sono a due facce: c'è chi ritiene che sia una soluzione troppo scomoda e chi la trova perfetta per le proprie necessità. Inevitabile qualche commento più pessimista: "I giovani di oggi devono adottare soluzioni simili per evitare di pagare canoni di affitto mostruosi ed è molto triste".

