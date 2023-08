Donna lascia casa e va a vivere su una nave da crociera: "Ci sono quattro cose che non posso fare qui"

Vivere su una nave da crociera 365 giorni l'anno è il sogno di tantissime persone. Per ovvi limiti economici, ci riescono solo in pochi. Una donna, insieme a suo marito, ha abbandonato la propria casa sulla terra ferma per vivere su una nave. Ecco i pro e i contro.

Chiunque sia stato in crociera, non può che parlarne bene. Probabilmente qualcuno si è annoiato a bordo, ma se si sfrutta al massimo il tempo a disposizione dentro e fuori dalla nave, si avrà un'esperienza soddisfacente. Praticamente tutte le navi moderne offrono comfort a non finire, possibilità di rilassarsi, di divertirsi, di mangiare cibo delizioso e di fare nuove conoscenze. Pertanto, il 99% delle persone considerano le navi da crociera unicamente come un luogo per le proprie vacanze.

Il restante 1% (ma forse anche meno) la considera - letteralmente - casa propria. Alcune persone hanno deciso di spendere i risparmi di una vita, uniti alla pensione, per pagare la permanenza in nave 365 giorni l'anno (con poche eccezioni). Alla categoria degli individui che, in qualche modo, vivono 12 mesi su 12 in nave da crociera appartiene Christine Kesteloo. A rendere ancora più singolare la sua scelta di vita, è il fatto che la donna non paghi. Già, perché Christine è sposata con uno di capi ingegneri della nave, 'costretto' per lavoro ad essere sempre presente (ferie a parte).

Vivere su una nave da crociera: pro e contro

Christine Kesteloo ha ammesso che lei e il marito hanno vitto e alloggio pagato. Per questo motivo, lei sente di vivere sulla nave "sia come ospite che come membro dello staff". Lei, infatti, può fare le stesse cose di un passeggero che di un dipendente, ma ci sono alcune eccezioni. "La prima cosa che non posso fare è giocare d'azzardo. Vorrei tanto, ma non mi è possibile. Sarebbe strano se, come moglie dell'ingegnere capo, vincessi dei soldi". La seconda regola è una piuttosto banale: non può fare ritardo al momento della partenza della nave. Anche lei deve rispettare gli orari che rispettano tutti i presenti sull'imbarcazione.

"No, non mi aspettano. E sì, nemmeno mio marito può fare ritardo: se non è bordo, il suo ruolo lo prende il vice", ha spiegato. Inoltre, essendo molto attiva su TikTok, le è stato chiesto di limitare i filmati da pubblicare sul web. "Non posso stare tutto il tempo a filmare l'equipaggio e i passeggeri mentre sono a bordo. Qualcuno potrebbe non voler apparire sui social. Oltre a non poterlo fare, sono io che non voglio farlo per rispetto del prossimo". La donna ha spegato che nei giorni più affollati, evita di frequentare aree come la piscina e di lasciare il 'suo' posto ai clienti che hanno pagato. Infine, la moglie dell'ingegnere mangia gratis, ma paga per alcune bevande e attività. "Sulle bevande gasate e alcoliche ho lo sconto del 50%. Pago meno anche nei negozi, nelle SPA e per l'accesso a Internet".

