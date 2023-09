Il microonde nella casa nuova è in pessime condizioni, la risposta della proprietaria è da mani nei capelli

Cosa fare quando, entrando in una casa (in teoria) nuova, si trova il microonde in pessime condizioni? Una ragazza l'ha segnalato alla proprietaria di casa, ma la sua risposta è stata da mani nei capelli.

Molti di noi, per motivi di studio o di lavoro, hanno cambiato casa, affrontato un trasloco e provato la sensazione di dormire per la prima volta in una casa che non è quella in cui si è cresciuti. A volte si è optato per una stanza singola, altre volte per un monolocale, altre ancora in un appartamento più grande, dove mettere su famiglia. Quando si è in affitto, spesso, molti oggetti essenziali vengono forniti dal proprietario (dato che rimarranno anche agli inquilini futuri). Un esempio sono le pentole, le stoviglie, il frigorifero, il materasso, l'armadio, così come il microonde.

Già: il caro e vecchio microonde, uno degli elettrodomestici preferiti dalle persone pigre. Chi ha vissuto in affitto ed ha cambiato più di una casa, l'ha quasi sempre trovato, specie negli appartamenti più moderni. Nel 2023, è uno strumento utilissimo per chi non ha tempo o voglia di cucinare e si limita a riscaldare cibi preparati da qualcun altro, oppure quelli acquistati al supermercato che hanno bisogno solo di pochi minuti ad alte temperature per essere pronti. A una ragazza che è andata a vivere in una nuova casa, è capitato qualcosa di curioso. Il microonde era presente in casa, ma andando ad aprirlo, si è resa conto che... non era nuovissimo.

Il microonde arrugginito e la risposta della proprietaria

La ragazza, infatti, ha notato che la parte interna inferiore dell'elettrodomestico (quella dove il piatto di vetro gira, di fatto), era totalmente arrugginita. Dal momento che la colpa non era certamente sua, che era arrivata da pochi minuti nel nuovo appartamento, l'ha segnalato alla proprietaria in un gruppo WhatsApp dove è presente la donna e, presumibilmente, le altre coinquiline. La ragazza, nel tweet, premette che la proprietaria aveva fatto "un lunghissimo discorso" sull'importanza della pulizia e dell'igiene, durato circa 45 minuti. Ecco come si presentava il microonde e come ha risposto la donna alla sua segnalazione:

La donna le ha chiesto: "Ma riscalda?", a cui la ragazza ha risposto di sì. Chi si aspettava una risposta del tipo: "Tranquilla, ne compro uno nuovo e porto via quello vecchio" è rimasto deluso. Ancora più bello, forse, è il commento della ragazza al proprio tweet. Qualcuno le ha chiesto: "Allora funziona o no?" e lei ha mostrato il funzionamento dell'oggetto, che certifica quanto sia spaventosamente arrugginito.

Insomma, la morale è che quando si va a vivere in una casa nuova e non si conosce la proprietaria, bisogna fare attenzione ad ogni singolo oggetto presente in casa. Anche se la persona in questione chiede di fare massima attenzione alla pulizia.

