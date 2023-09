Monta la lavastoviglie ma il tubo è troppo corto: la soluzione di quest'uomo è genialità pura

Non tutte le persone che possiedono la lavastoviglie ne hanno una 'normale'. Chi vive in un ambiente piccolo deve necessariamente optare per un modello mini. Un uomo che vive in camper ha trovato una soluzione geniale per ovviare al problema del tubo di scarico troppo corto di 10 centimetri.

Ci sono elettrodomestici di cui l'essere umano ha fatto a meno per secoli e secoli. Uno di questi è la lavastoviglie. L'oggetto è stato inventato nel 1886 da una donna americana, Josephine Cochrane, che voleva velocizzare e semplificare il processo di lavaggio delle stoviglie. In quell'anno, la donna inventò e realizzò una macchina che utilizzava getti d'acqua ad alta pressione per rimuovere i residui di sporco da piatti e posate. Sebbene a conti fatti sia stata una vera e propria rivoluzione, la lavastoviglie impiegò tempo per diventare un bene di massa.

Nei primi decenni del XX secolo, infatti, iniziarono a comparire quasi esclusivamente in alberghi e ristoranti; solo a partire dagli anni '50 le prime lavastoviglie iniziarono a diffondersi anche nelle abitazioni private, negli Stat Uniti e in molti paesi europei. Per quanto oggi non siano diffusissime, pochi decenni dopo sul mercato entrarono anche le lavastoviglie mini, che come immaginabile sono la soluzione adatta a chi in casa ha poco spazio. Chiaramente si tratta di elettrodomestici con una capienza limitata, ma che nel corso degli anni hanno subito migliorie e sono diventate molto efficienti.

La lavastoviglie mini e il tubo di scarico artigianale

Oltre a chi vive in un monolocale di pochi metri quadri, la lavastoviglie mini è un'alleata perfetta di chi abita in camper. Non a caso, un utente del gruppo italiano "L'arte di accroccare" ha mostrato il suo accrocco e la foto è stata scattata all'interno del suo camper. Il tubo di scarico delle lavastoviglie mini dev'essere posizionato nel lavandino, in modo che l'acqua sporca possa finire nello scarico del lavandino. Il tubo in questione, tuttavia, era di circa 10 centimetri troppo corto. Come ovviare al problema? Con un tubo di pastiglie di vitamine, peraltro appena finite. Genialità pura:

A giudicare dai commenti, moltissimi utenti avevano voglia di scoprire come fosse fatta una lavastoviglie. L'autore del post ha specificato che il modello acquistato da lui è "buono per due coperti" ma anche che ha la funzione di lavaggio e sterilizzazione a raggi UV di frutta e verdura, così come dispositivi di uso comune (ad esempio il cellulare) senza acqua. L'autore del post spiega che è "veramente piccola" e che quando mette il saltapasta dentro, non c'è abbastanza spazio per la pentola. Tuttavia chi vive in camper è consapevole di non avere tutte le comodità del mondo e che alcuni processi hanno bisogno di più tempo rispetto a quelli all'interno di una casa spaziosa.

