Sicilia, vanno in trattoria e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso per un pasto completo a Catania"

Sicilia, si recano in una trattoria e mostrano lo scontrino sui social: ecco la spesa effettuata per due pasti completi

Catania, situata sulla costa orientale della Sicilia, è una città che incarna la ricchezza e la diversità della cucina siciliana. Uno dei piatti più emblematici qui è la "pasta alla norma". Questo piatto è composto da spaghetti o maccheroni conditi con una salsa a base di pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata e basilico. La combinazione di tali ingredienti freschi e aromatici dà vita a un sapore autentico e inconfondibile. La "granita con brioche" è una colazione tradizionale che si può gustare nel posto. Trattasi di una bevanda rinfrescante a base di ghiaccio tritato e sciroppo di frutta o altro, spesso servita con un dolce morbido da addentare. È un modo perfetto per iniziare la giornata, specialmente durante i mesi estivi.

Il "pesce fresco" è un must per chi visita Catania, grazie alla sua posizione costiera. Dai mercati locali alle trattorie sul lungomare, è possibile gustare una varietà di specie marine, tra cui pesce spada, tonno, triglie e calamari, preparati in modo semplice ma delizioso. La "pasta con le sarde", ad esempio, è un piatto tradizionale tipico della cucina siciliana che si può trovare nella città di quest'articolo. Tale pasta è preparata con acciughe fresche, pinoli, uvetta e finocchietto selvatico, creando una combinazione di sapori unica. Un'altra specialità locale è il famoso "arancino", una palla di riso ripiena di ragù, piselli, formaggio e a volte anche mozzarella. Gli arancini possono avere diverse forme, tra cui quella a cono o sferica, e sono una prelibatezza da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Non si può visitare Catania senza assaporare il "cannolo siciliano". Questo dessert è costituito da un involucro di pasta croccante ripieno di ricotta dolce, cioccolato e canditi. È un vero e proprio piacere per il palato. La città e la Sicilia tutta è anche famosa per i suoi "aromi di agrumi", tra cui il limone e l'arancia, che vengono spesso utilizzati per insaporire piatti e dolci. Essi aggiungono una nota fresca e vibrante alla cucina locale. Infine, la zona offre una vasta gamma di vini locali, tra cui il celebre "Etna Rosso," un vino rosso prodotto sulle pendici dell'omonimo vulcano. Questi vini completano perfettamente i piatti locali. Ma quanto si spende per tutte queste bontà?

Sicilia, in un ristorante di Catania per un menù completo di pesce si spendono...

Insomma, Catania è una destinazione culinaria straordinaria che offre una varietà di sapori autentici e prelibatezze della cucina siciliana. Dai piatti di pasta come la pasta alla norma ai dessert come il cannolo, i visitatori possono immergersi nella cultura gastronomica della Sicilia mentre esplorano le bellezze di questa affascinante città costiera. Catania è davvero un paradiso per gli amanti del cibo che desiderano esplorare i sapori unici dell'isola. Ma quali sono i costi? Tutto dipende dal locale e dal cibo scelto.

Ad esempio, su Facebook è apparso uno scontrino che per due persone in una trattoria a Catania segna 51 euro (25,50 euro a testa). L'ordine effettuato (un misto di prodotti locali e non) è stato: uno spaghetto al nero di seppia, un piatto di linguine dello chef, un piatto di polpette di carne di cavallo, una quaglia, una caponata, un'insalata mista, un litro di acqua naturale, mezzo litro di vino (al quale è stato poi aggiunto un ulteriore quarto) e due caffè corretti.

