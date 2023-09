Milano, "Ecco come viene pulito lo stadio di San Siro dopo i concerti", efficienza meneghina

Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro non si svolgono partite di calcio. La struttura ospita quasi tutti i maggiori concerti della città di Milano. Trattandosi di eventi che portano migliaia e migliaia di spettatori, c'è bisogno del massimo dell'efficienza e della velocità per pulire il prato e gli spalti.

L'estate è praticamente finita e negli scorsi tre mesi lo stadio Meazza nel quartiere San Siro ha ospitato ben 19 concerti, un record per la struttura meneghina. Tiziano Ferro ha suonato i giorni 15, 17 e 18 giugno; pochi giorni dopo è toccato ai Coldplay: 25, 26, 28 e 29 giugno. Il 5 luglio c'è stata l'unica data milanese di Ligabue, seguito dai Pooh il giorno 6 e Marco Mengoni l'8. Tra 11 e 25 luglio, si sono esibiti Pinguini Tattici Nucleari, Depeche Mode, Ultimo, Blanco, Muse e Maneskin. Insomma, quella del 2023 è stata un'estate ricca di appuntamenti per lo stadio il cui destino è sempre più incerto.

Ogni anno, infatti, sui giornali sportivi si parla di "demolizione dello stadio" o di un probabile addio da parte di Milan e Inter alla struttura comunale dove i tifosi hanno vissuto gioie e dolori. Nel futuro prossimo, non sono previste grosse novità: molti dei progetti di nuovi stadi neroazzurri o rossoneri sono stati bocciati e, per ora, le due squadre continueranno a giocare in quello che probabilmente è lo stadio italiano più famoso al mondo. I concerti, per ovvi motivi, possono tenersi solo nei due mesi di totale inutilizzo, anche perché Milano non è la città migliore d'Italia dove ospitare concerti autunnali o invernali all'aperto.

Milano, come puliscono lo stadio dopo i concerti

Forse non tutti sanno che nei giorni dei concerti il prato dello stadio viene coperto da blocchi di cemento, per evitare di rovinarlo. Durante un concerto, c'è chi fuma, chi beve, chi perde oggetti di vario tipo e, in generale, vengono creati chili e chili di rifiuti. Dal momento che capita spesso che tra un concerto e l'altro ci siano 24 o al massimo 48 ore di distanza, è di vitale importanza che la struttura venga pulita e sia pronta immediatamente per l'evento successivo. Pochi minuti dopo che gli spalti e il 'prato' si sono svuotati, gli addetti alla pulizia entrano in campo (letteralmente) e puliscono nel giro di pochi minuti.

Questo video appartiene a pieno diritto alla categoria di quelli soddisfacenti da guardare. Il movimento perfettamente coordinato di dieci persone all'inizio, unito all'uso dei 'soffiatori' e delle palette è una gioia per gli occhi per gli amanti della pulizia e dell'ordine. La stragrande maggioranza della spazzatura prodotta sono bottiglie di plastica, cartacce e pellicole di plastica. Per quanto sia spiacevole vedere così tanti rifiuti, a un evento a cui partecipano migliaia di persone, è inevitabile che qualcuno getti roba per terra. Per fortuna l'efficienza meneghina ha risolto in pochi minuti il problema ed ha fatto in modo che l'ambiente fosse pulito per il concerto successivo.

