Tiktoker fa bere un bicchiere del proprio latte materno a tre amici adulti: la loro reazione

Una tiktoker ha pubblicato un video molto controverso, in cui mostra tre amici adulti bere il suo latte materno e giudicarne il sapore. Come prevedibile, i protagonisti hanno ricevuto aspre critiche da parte del popolo del web.

Gli adulti possono bere il latte materno? La risposta, come prevedibile, è sì: tecnicamente, possono farlo eccome. Una domanda sorge spontanea: dovrebbero berlo, quando non ne hanno più bisogno? In teoria no, in pratica non fanno nulla di illegale, ma di sicuro mostrarsi sui social mentre se ne ingerisce un bicchiere espone a facilissime critiche. Alcune donne non ne producono abbastanza per i propri figli, altre ne hanno in abbondanza. Quel che è certo è che il liquido è specifico per le esigenze nutrizionali dei neonati e contiene nutrienti fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

Se un adulto ne beve un po', difficilmente avrà problemi, sebbene alcuni soggetti potrebbero avere reazioni allergiche. Nel caso in cui il desiderio di berne dovesse diventare impossibile da reprimere, un adulto dovrebbe contattare un dietologo o un medico per chiedere un parere. Tuttavia, per far parlare di sé sui social alcune persone sono disposte veramente a tutto. Una tiktoker molto seguita ha pubblicato un video controverso - a giudicare dai commenti - in cui dà un bicchiere di latte materno a tre amici adulti, per chiedere loro un parere sul sapore.

La tiktoker fa bere il suo latte materno a tre adulti: le reazioni

Shannean Michaela, nei primi istanti del video, sostiene che "i suoi amici volevano provarlo" e per questo gliene ha dato un bicchiere a testa. La cosa che sollieva è che lo ha estratto e che non gliel'ha fatto bere direttamente dalla... fonte. I tre adulti, tutti rigorosamente con i capelli lunghi e senza maglietta, fanno una sorta di brindisi con il "liquido d'oro" (così lo chiama la tiktoker) e poi ne bevono un sorso (non saranno stati più di 50 ml a testa). Ecco le loro reazioni:

"È dolce", "È molto gradevole", "Davvero interessante", queste sono le reazioni dei tre adulti che bevono di nuovo latte materno almeno venti anni dopo l'ultima volta (si spera). Nei commenti, non manca chi attacca la tiktoker e i suoi amici ("Quando pensavo di averle viste tutte"), ma c'è anche chi scrive le immancabili battutine: "Posso diventare tuo amico?". La maggior parte degli utenti, però, è rimasta perplessa: "Sto provando mille emozioni diverse dopo aver visto questo video", "Ok, io vado a letto, basta Internet per oggi". Sicuramente è un video controverso: sono pochissime le donne che lasciano bere il proprio latte materno a persone adulte. Qualche uomo potrebbe provare segretamente il desiderio di berlo, ma non tutti hanno il coraggio di chiederlo a una donna che allatta. Per fortuna c'è Internet...

