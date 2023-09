È più facile vincere al Superenalotto o indovinare il PIN di una carta di credito? La risposta di una matematica

Molti sognano di vincere il Superenalotto. Quante possibilità ci sono? Più o meno rispetto a quelle di indovinare un PIN a cinque cifre? Una matematica ha risposto a questo singolare quesito su TikTok.

L'ultimo 6 al Superenalotto è stato centrato a fine giugno. In una tabaccheria di Teramo, qualcuno ha indovinato la combinazione vincente ed ha portato a casa oltre 42 milioni e 590mila euro. Di questi, ben 8,5 torneranno nelle casse dello Stato, in virtù della tassa del 20% sulle vincite ai giochi d'azzardo. All'epoca, il gestore della tabaccheria glissò sull'identità del vincitore, spiegando che il suo è un negozio di "passaggio" dove "entrano molte persone per giocare", turisti compresi. Erano passati oltre dieci anni dall'ultimo '6' centrato in Abruzzo: correva l'anno 2012 e qualcuno lo centrò ad Avezzano, in provincia de L'Aquila. All'epoca il montepremi era decisamente più basso: 'solo' 12 milioni di euro.

Nella storia, le tre regioni dove il jackpot è stato centrato più volte sono Campania (18), Lazio (16) ed Emilia Romagna (13). Da inizio anno, il '6' in Italia era stato centrato altre due volte: il 16 febbraio fu vinto il montepremi più ricco della storia: 371 milioni di euro. Il motivo è presto spiegato: all'epoca furono giocate 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, dunque ogni giocatore portò a casa 4 milioni di euro. Poche settimane dopo, il 25 marzo, qualcun altro centrò il 6, per un montepremi di 73,8 milioni di euro. Ma quante possibilità ci sono di centrare il 6 a questa lotteria? Davvero poche. Scopriamo perché.

Vincere al Superenalotto o indovinare il PIN di una carta: quale delle due è più 'facile'

Sul profilo TikTok di Med Campus è comparso un video che mette a confronto due eventi molto rari: indovinare le cinque cifre del PIN di una carta di credito e il fatidico 6 al Superenalotto. Premessa: la matematica nel video sostiene che nei PIN delle carte non esisterebbe lo 0, ma moltissime persone nei commenti sostengono che nel proprio sia inclusa anche questa cifra. Ad ogni modo, la differenza tra le combinazioni relative al PIN e la vittoria al Superenalotto rimangono enormemente diverse, anche se da 9 passassimo a 10. Ecco il video che spiega per bene (salvo l'errore sullo 0) se sia più facile vincere al Superenalotto o indovinare il PIN di una carta di credito.

Forse era meglio non sapere che si ha una possibilità su 622 milioni per centrare il 6 al Superenalotto. Un po' come la citazione del calabrone e della sua struttura alare che, rapportata al suo peso, gli renderebbe impossibile volare, ma dato che lui non lo sa, vola lo stesso. Lo disse Albert Einstein, vero? No, è tutto sbagliato. La citazione iniziale risale al 1934 ed appartiene ad Antoine Maignan, che parlava del bombo, non del calabrone. Inoltre lo studioso francese, qualche anno più tardi, si corresse, specificando che dopo un ulteriore studio aveva scoperto che la struttura fisica del bombo era adatta a volare.

