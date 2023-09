Marche, vanno in trattoria e pubblicano lo scontrino: "Quanto si spende ad Ascoli Piceno per un pranzo completo"

Marche, si recano in un ristorante di Ascoli Piceno e mostrano sui social lo scontrino: ecco quanto hanno speso per un pasto completo

Ascoli Piceno, una pittoresca città situata nelle Marche, è famosa per le sue attrazioni culinarie che catturano i cuori e i palati dei visitatori. La cucina del posto è una vera espressione della tradizione gastronomica della regione, che combina ingredienti locali di alta qualità con ricette tramandate di generazione in generazione. Uno dei piatti più celebri e iconici qui sono senza dubbio le "olive all'ascolana". Trattasi di olive verdi, generalmente di varietà locali, denocciolate e poi farcite con un ripieno ricco a base di carne macinata di manzo, pollo e maiale, insieme a aromi come prezzemolo, aglio e formaggio parmigiano. Le olive farcite sono poi impanate e fritte fino a diventare dorate e croccanti. Questo piatto è spesso servito come antipasto o spuntino e rappresenta una vera e propria delizia per il palato.

Un altro piatto tradizionale di Ascoli Piceno sono le "scrippelle 'mbusse", crepe sottili servite in un brodo di carne. Le scrippelle sono fatte con una pastella a base di uova, farina e formaggio, e vengono arrotolate e tagliate a strisce prima di essere immerse nel brodo. Questo piatto è apprezzato per la sua delicatezza e il suo sapore confortante, ideale per le giornate più fresche. La pasta fresca è un'altra protagonista della cucina marchigiana, e la città di quest'articolo non fa eccezione. I ristoranti locali offrono una vasta selezione di piatti a base di pasta fresca, tra cui le "tagliatelle al tartufo", una delizia per gli amanti di questo cibo. In realtà in tutta la zona ci sono diversi sughi ricchi a base di carne o funghi porcini che creano un'esplosione di sapori.

Il formaggio pecorino è un elemento chiave in molte preparazioni culinarie marchigiane, e ad Ascoli Piceno è possibile degustare questo cibo di alta qualità, spesso servito con miele o marmellate come antipasto o dessert. Questo crea un contrasto di sapori che soddisfa i palati più esigenti. I dolci marchigiani sono altrettanto prelibati. La "pizza dolce" è un dolce tradizionale composto da una base di pasta frolla ricoperta di crema pasticciera e frutta candita. Altro dessert tipico è il "castagnaccio", una torta a base di farina di castagne, noci e uvetta. Ma quanto costa mangiare tutte queste bontà?

Marche, ecco la spesa per due in un ristorante ad Ascoli Piceno

In conclusione, le attrazioni culinarie di Ascoli Piceno offrono un'esperienza autentica della cucina marchigiana, caratterizzata dalla semplicità, dalla qualità degli ingredienti e dai sapori intensi. Un viaggio qui è un'opportunità per esplorare la ricca tradizione culinaria delle Marche e gustare piatti deliziosi che celebrano le radici storiche e culturali della regione. Per ciò che concerne i costi, molto dipende dal luogo che si sceglie per il pranzo o la cena.

Su Facebook, ad esempio, è comparso lo scontrino di un locale ad Ascoli Piceno, dove in due hanno speso 28 euro, ovvero 14 a testa. Il menù è stato così composto: due piatti di spaghetti all'ascolana con tonno, olive e pomodoro, una porzione di carpaccio con rucola e scaglie di grana, una porzione di cotolette e olive all'ascolana di contorno, due caffè e una bottiglia d'acqua.

