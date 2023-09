Latina, automobilista compie il parcheggio più illegale di sempre e scatena critiche: "Perché comprare un garage quando puoi metterla così?"

Latina, qualcuno fa un parcheggio che non andrebbe fatto e il web si schiera contro di lui: ecco come ha messo l'auto

La città di Latina, situata nella regione del Lazio, rappresenta un luogo di notevole interesse storico, culturale e naturale. Fondata negli anni '30 come parte del progetto di bonifica dell'Agro Pontino, la città ha una storia relativamente giovane ma ricca di fascino. Il centro storico è un luogo interessante da esplorare. Il suo layout urbanistico è stato progettato dall'architetto razionalista Marcello Piacentini, che ha cercato di creare un equilibrio tra la modernità del XX secolo e il richiamo alle antiche città romane. Passeggiando per le sue strade, è possibile ammirare l'architettura tipica di quel periodo, con edifici e piazze eleganti.

La Cattedrale di San Marco è uno dei principali punti di riferimento del centro storico. Questa imponente chiesa cattolica presenta un design eclettico, unendo elementi neoromanici e neogotici, ed è nota per le sue belle vetrate e il campanile alto. La piazza antistante la cattedrale è un posto ideale per una passeggiata serale. Il Giardino Pubblico, situato nel cuore della città, è un'oasi verde ideale per rilassarsi e godersi la tranquillità. Il parco è circondato da alberi, aiuole fiorite e fontane, ed è un luogo amato dai residenti per picnic, passeggiate e giochi all'aperto.

La città di Latina è anche famosa per il suo patrimonio culturale e artistico. Il Museo Piana delle Orme è un museo all'aperto dedicato alla storia della bonifica dell'Agro Pontino e all'agricoltura. È una destinazione educativa e interattiva che offre un'occasione unica per comprendere l'evoluzione della zona. A pochi chilometri dalla città, si trova il Parco Nazionale del Circeo, un'area naturale protetta di straordinaria bellezza. Esso offre una vasta gamma di attività all'aperto, tra cui escursioni, passeggiate a cavallo, ciclismo e birdwatching. Le sue spiagge incontaminate e le scogliere costiere sono una destinazione ideale per gli amanti del mare. Insomma, di attrazioni ve ne sono tante a Latina... E a volte possono diventarlo anche dei parcheggi non proprio realizzati ad arte.

Latina, mette l'auto malissimo: ecco come l'ha posizionata

Latina è una città che offre una varietà di attrazioni culturali, storiche e naturali. Con il suo centro storico affascinante, i musei interessanti e i parchi verdi, la città è una destinazione da esplorare per chiunque voglia scoprire la ricchezza della cultura e del patrimonio del Lazio. Tuttavia, come in gran parte d'Italia, non è sempre semplice trovare un parcheggio. Se i residenti scelgono di comperare box auto per risolvere il problema, c'è chi opta per soluzioni meno 'legali'.

È il caso di un automobilista segnalato dalla pagina Instagram @parcheggiodastr***o. Quest'ultimo ha scelto di posizionare la propria vettura sotto la pensilina del bus. Il comportamento è scorretto per una serie di motivazioni. In primis i pedoni non possono attendere in sicurezza il mezzo pubblico, in secondo luogo il conducente di quest'ultimo potrebbe non avere abbastanza agio per fermarsi e accogliere i fruitori del servizio di trasporto. Così, qualcuno scrive: "Perché comprare un box auto quando puoi parcheggiarla sotto la pensilina del bus...".

