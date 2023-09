Campania, vanno al pub e mostrano lo scontrino: ecco quanto hanno speso per una cena in provincia di Salerno

Campania, si recano in un pub della provincia di Salerno e mostrano quanto hanno speso: ecco lo scontrino cosa segna

La provincia di Salerno, situata nella splendida regione della Campania, è un vero paradiso per gli amanti della cucina italiana. Questa area è rinomata per le sue prelibatezze gastronomiche che si riflettono nella varietà di piatti tradizionali e nell'uso di ingredienti freschi e di alta qualità. Uno dei piatti più emblematici della cucina locale è la "mozzarella di bufala". Questa delizia ha una consistenza cremosa e un sapore delicato, è perfetta per essere gustata da sola con pomodori freschi, basilico e un filo d'olio d'oliva extravergine, creando così il celebre piatto caprese.

La cucina di Salerno è anche ricca di piatti di pesce, grazie alla sua posizione costiera. Il "baccalà alla lucana" è una pietanza tipica preparata con lo stoccafisso, che viene reso tenero attraverso un processo di ammollo e successiva cottura in un sugo ricco di pomodoro, olive nere, peperoncino e cipolle. Questa preparazione è un esempio di come la cucina locale sia capace di trasformare ingredienti semplici in piatti di grande gusto. Non si può parlare della Campania, poi, senza menzionare la "pizza margherita", preparata con pomodoro, mozzarella e basilico. Tale cibo rappresenta l'equilibrio perfetto tra semplicità e sapore.

Un altro piatto celebre è la "pasta al limone". Questa pasta fresca è spesso condita con una salsa a base di succo di limone fresco, formaggio grana padano e olio d'oliva, creando una combinazione unica di freschezza e cremosità. Infine, la Campania è famosa per i suoi dolci tradizionali, tra cui la "sfogliatella riccia" e la "pastiera napoletana". La prima è una sfoglia croccante ripiena di ricotta dolce e canditi, mentre la seconda è una torta profumata con ricotta, grano e fiori d'arancio, spesso preparata durante le festività pasquali. Insomma, ci sono tante bontà in zona, ma non manca anche l'occasione di fermarsi a mangiare un pasto più veloce al pub. Qual è il costo per un'esperienza simile?

Campania, per due persone a un pub di Scafati si spendono...

In conclusione, la provincia di Salerno è un tesoro gastronomico con un'ampia gamma di piatti prelibati che riflettono la tradizione culinaria campana. Gli amanti del cibo possono godere di una varietà di sapori autentici, dall'inconfondibile mozzarella di bufala alla pizza margherita, facendo un'esperienza culinaria indimenticabile che rappresenta l'anima del sud Italia. Qualora si apprezzino però anche altri sapori, un panino con le patatine fritte può essere gustato in alcuni pub della zona. Uno di questi si trova a Scafati, città della Campania. Proprio qui hanno mangiato alcuni lettori affezionati di Eccellenze Meridionali, dei quali non ripeteremo i nomi per privacy.

Ebbene, le due persone hanno inviato alla redazione lo scontrino di un pub in provincia di Salerno che segna una spesa di 31 euro (15,50 euro ciascuno). L'ordine effettuato è stato composto da: una porzione di jalapenos, una di patate al forno con salsiccia e provola, un panino, una cotoletta con patatine fritte, una bottiglia d'acqua e una birra.

LEGGI ANCHE: Lavare i denti prima o dopo la colazione? La risposta definitiva di un dottore