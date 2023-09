Studio medico, compare un cartello (educato) contro chi non si lava: come l'hanno scritto

In uno studio medico italiano, è comparso un cartello che invita i pazienti a lavarsi. Se nei bar e in altri ambienti si può anche essere molto diretti e perfino un po' volgari, qui no. Ed ecco che il dottore ha trovato un modo molto educato per invitare tutti a curare la propria igiene personale prima di una visita.

Quanti medici ci sono in Italia? Secondo vari studi, in alcune discipline cruciali sono ancora pochi. Per ovviare a tale mancanza, i posti disponibili per l'iscrizione alle facoltà di Medicina sono gradualmente saliti numericamente dal 2019 a oggi e in programma c'è un ulteriore aumento. L'età mediana dei dottori negli ospedali è la più alta d'Europa: 57 anni; ciò, inevitabilmente, porterà a un invecchiamento ulteriore nei prossimi anni. Secondo la Fondazione Gimbe, entro il 2025 altri 3.400 medici di territorio andranno in pensione, aumentando quindi la necessità di un ricambio generazionale.

Ma è stato sempre così? Come ci insegna chi segue l'attualità da decenni, no. Negi anni Settanta, infatti, non c'erano limiti per le iscrizioni alla facoltà di Medicina e ciò ha creato un eccesso di laureati, che soprattutto nel settore pubblico avevano difficoltà a trovare impiego. Solo nel 1999 fu istituito il numero chiuso proprio per via della scarsa richiesta di nuovi medici. Ciò ha portato alla nascita del problema opposto nel futuro immediato: nessuno ha programmato un numero di ingressi sufficiente a compensare i pensionamenti e oggi c'è carenza. A chi si rivolgeranno gli italiani quando trovare uno studio medico aperto diventerà più difficile?

Studio medico espone un cartello sagace 'contro' chi non si lava

Partiamo da una premessa: evitare di lavarsi per più di qualche ora è accettabile solo se si vive da soli e non si hanno contatti con il prossimo. Se si esce anche solo per fare la spesa, è consigliabile una rapida passata di sapone nelle zone maggiormente soggette a sudorazione, meglio ancora se accompagnata da una spruzzata di deodorante. Quando ci si reca in uno studio medico, è più importante che mai, perché è altamente probabile che si rimanga seduti per diversi minuti nella stessa stanza (piccola) con altre persone, prima di entrare a contatto con il dottore.

Negli ascensori dei condomini, in forma anonima, si può anche insultare chi non si lava e usare vari appellativi poco gentili nei loro confronti. In uno studio medico c'è bisogno di massima serietà sempre e comunque, motivo per cui bisogna far passare il messaggio in maniera educata. "Dovete lavarvi" diventa: "Si ricorda che è una buona educazione presentarsi alla visita medica, possibilmente, dopo accurata igiene personale". Sul finire, il tocco di classe: "Con opzione per deodorante e profumo". Così, è davvero impossibile esimersi...

