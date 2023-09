Gatto tuxedo viene fotografato nei primi 100 giorni di vita: la trasformazione è meravigliosa

Un modo molto originale per documentare la crescita del proprio gatto è fotografarlo ogni 15 giorni circa nell'arco di tre mesi. Su TikTok il video di un fotografo professionista che testimonia lo sviluppo del suo amico a quattro zampe ha conquistato tutti.

Il processo di crescita di un gatto, come quello di tanti altri animali, è suddiviso in più fasi. La prima si svolge lungo le prime due settimane di vita, in cui l'animale è sostanzialmente cieco e sordo e dipende in tutto e per tutto dalla madre. Dal quindicesimo giorno in poi, inizia quella dello svezzamento, nella quale può iniziare a cibarsi di alimenti diversi dal latte materno, ma anche quella in cui inizia a esplorare ciò che ha attorno e imparare alcuni comportamenti. Al compimento del primo mese d'età, il felino può (e dovrebbe) avere i primi contatti con gli esseri umani, così come con altri animali presenti in casa.

Dai due ai sei mesi entra nella fase dell'adolescenza, durante la quale diventa sempre più attivo e intraprendente. Si tratta di un momento delicato della sua vita, perché è quello durante il quale molti veterinari consigliano di programmare l'eventuale castrazione o sterilizzazione, in modo da fargli soffrire meno conseguenze negative nell'età adulta, che inizia attorno al primo anno di età. Da uno a otto anni, il gatto entra nella fase di maturità totale e dal nono in poi, per lui, inizia la fase della vechiaia e dell'inevitabile declino.

Il gatto tuxedo / Maine Coon che cresce in foto: l'idea è da copiare

I gatti tuxedo sono tra gli esemplari esteticamente più belli in circolazione. Non è un caso che gli Antichi Egizi fossero particolarmente innamorati del loro mantello bicolore, come testimoniano i geroglifici rinvenuti nelle tombe di alcuni faraoni. Sono speciali perché, molto semplicemente, si sviluppano prima degli altri. Se, come detto in precedenza, un gatto in media apre gli occhi dopo 14 giorni, lui ci riesce prima. Non a caso, molti veterinari ritengono i tuxedo come i più intelligenti in circolazione, proprio per via della loro capacità di 'attivare' prima il cervello.

Un gatto dal pelo di un Tuxedo e dall'aspetto fisico di un Maine Coon è stato fotografato nei suoi primi 95 giorni di vita, a intervalli non regolari: 2, 5, 8, 28, 32, 38, 45, 52, 66, 80 e 95. La sua crescita è meravigliosa: da piccolo esserino con gli occhi chiusi diventa un felino di medie dimensioni con le orecchie appuntite e uno sguardo fiero e intelligente, quasi minaccioso. Insomma, un video per cui vale la pena trascorrere 30 secondi con gli occhi incollati sul cellulare. Nel copy, l'autore fa sapere che il gatto in foto non vive più con lui, ma che dalla stessa cucciolata ne sono nati altri tre, che fotograferà spesso nei suoi progetti futuri.

