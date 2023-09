Shiba Inu si concede una giornata alla spa: il trattamento di bellezza più adorabile di sempre

Può un cane concedersi una giornata alla spa con tanto di trattamenti di bellezza? Ovviamente sì. Uno shiba inu è tra i pochi animali a potersene vantare. Il video di un esemplare estremamente mansueto è probabilmente la cosa più adorabile che vedrai oggi.

Negli ultimi venti anni, in Italia c'è stato un vertiginoso aumento di razze canine originarie di altri continenti. Un cane giapponese è diventato amatissimo dal popolo italiano: lo Shiba Inu. Una curiosità sul suo nome: in giapponese, si traduce semplicemente come "cane piccolo" o "cane da cespuglio" proprio per via delle sue dimensioni ridotte. Si stima che questa razza esista da oltre duemila anni e fino a pochi secoli fa fosse un prezioso aiuto per la caccia alla selvaggina, in particolare quella di piccole dimensioni, come uccelli e lepri.

Oggi lo shiba inu è un cane da compagnia. Ha una personalità indipendente, oltre a un cervello fino. La sua testardaggine lo rende un cane non facilissimo da addestrare, ma con i giusti accorgimenti possono diventare ubbidienti, ben addestrati e fedeli. Secondo la saggezza popolare giapponese, ogni Shiba Inu è - dentro di sé - un po' un gatto. Non si tratta di un'affermazione campata per aria: sono tra le pochissime razze canine che leccano il proprio mantello in maniera quasi ossessiva per mantenerlo pulito. Quest'abitudine vi ricorda un altro animale da compagnia?

Lo shiba inu e la giornata alla spa

Essendo cani oggettivamente belli, molti padroni fanno di tutto per mantenere intatto il loro aspetto gradevole. Ogni cane ha bisogno, di tanto in tanto, di un taglio delle unghie, di una pulizia delle zampe e di una spazzolata ai denti. Un fortunato shiba inu è riuscito a ottenere questo e tanto altro. I suoi padroni hanno acquistato diversi oggetti utili per la sua pulizia e, in un video montato alla perfezione, gli hanno fatto vivere l'equivalente di una giornata in una spa. Come si può vedere, si tratta di un esemplare molto ben addestrato, che non si lamenta nemmeno per un secondo durante questo trattamento, in alcune fasi molto invasivo:

Il video ha raggiunto una cifra mostruosa di oltre 80 milioni di visualizzazioni in meno di un mese. Nei commenti, abbondano i commenti di padroni di cani che provano un misto di incredulità e invidia davanti al comportamento dello shiba inu. In particolar modo il processo di tagliare le unghie mette in difficoltà migliaia di padroni di cani, di qualsiasi razza. Quello del video rimane fermo per tutto il tempo; indubbiamente alcune pratiche sono anche piacevoli per lui, altre decisamente meno. Una giornata alla spa di puro relax, non c'è che dire.

