Il padrone si nasconde 'dentro' il divano per scherzo, la reazione del Golden Retriever è comica

I Golden Retriever sono una delle razze di cani più belle esteticamente in circolazione. Essendo animali che vivono dentro casa, i loro padroni hanno tanto tempo per organizzare scherzi.

Il Golden Retriever è un cane originario della Scozia. Le sue origini risalgono al XVIII secolo, quando i cani retriever furono incrociati con alcuni Water Spaniel. Originariamente, era un cane da riporto. Nel corso dell'Ottocento, infatti, in Europa si diffuse pesantemente l'uso di armi da fuoco, anche e soprattutto per la caccia. I cacciatori di volatili sparavano in cielo e ciò comportava che le loro prede cadessero in posti talvola inaccessibili. Il Golden Retriever era la razza perfetta per riportare gli animali deceduti ai loro padroni. Di tempo ne è passato e oggi è piuttosto raro che i Golden Retriever vengano usati come cani da riporto.

Nel 2023, questa razza è soprattutto di compagnia, grazie al suo aspetto gradevole, unito a un carattere socievole e una spiccata fedeltà nei confronti del padrone. Tuttavia, essendo facilmente addestrabili sono spesso utilizzati come cani da assistenza, come ad esempio cani guida per non vedenti oppure da ricerca e soccorso. Amano correre, stare in spazi aperti, ma non disegnano la comodità di un appartamento. Non è un caso che i Golden Retriever siano presenti nella top 5 delle razze di cani più amate dagli italiani. Su TikTok, è diventato virale il video di uno scherzo ai danni di uno di loro.

Lo scherzo del divano al Golden Retriever

Ce lo hanno insegnato alle scuole elementari: i cani hanno un olfatto molto più sviluppato rispetto a quello degli esseri umani. Non a caso, riconoscono una persona prima dal suo odore e poi dal suo aspetto. Uno scherzo 'cattivo' che può essere fatto loro è quello di nascondersi in un angolo della casa centrale ma... invisibile. Un uomo, infatti, si è piazzato all'interno di un divano (vuoto all'interno) ed ha chiamato il Golden Retriever. Quest'ultimo lo ha cercato ovunque, sentendo l'odore, senza successo. La sua reazione a quello scherzo è adorabile:

Le varie scritte che compaiono sul divano: "Oh no! Non di nuovo", "Papà?", "Ti farò uscire!" rendono il video ancora più esilarante. Il Golden Retriever sembra disperato dal non riuscire a trovare il padrone, ma sa che è nei paraggi perché sente il suo odore. Da quello che si vede nel video, l'uomo non esce mai dal suo rifugio, ma sarebbe stato bello vedere la reazione del cane dopo averlo visto spuntare da lì. I cani ci migliorano la vita ed è bello condividere momenti simili con loro. Anche se a volte la malvagità umana escogita piani simili...

