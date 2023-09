Salse in bottiglia, diventa virale il nuovo metodo per non buttarne neanche una goccia

Molti di noi acquistano salse in bottiglia, ma capita spesso di doverne buttare un po'. Per evitare sprechi di cibo commestibile e di soldi, esistono vari metodi. Uno sta spopolando su TikTok: ecco di cosa si tratta.

C'è chi non riesce a fare a meno delle salse in bottiglia, per condire le insalatone, alcuni piatti di carne o di verdura. Ketchup, maionese, salsa barbecue, salsa greca, salsa all'erba cipollina e chi più ne ha più ne metta: sono tutte deliziose, per quanto la maggior parte abbiano un alto contenuto di zuccheri e di grassi. Questi prodotti alimentari vengono venduti in bottiglie di plastica o di vetro. In entrambi i materiali, è inevitabile che un po' di salsa rimanga appiccicata e diventi difficile da versare nel piatto. Ma esistono vari metodi per rimediare.

Alcune persone capovolgono il contenitore fin dai primi utilizzi, in modo che nelle lunghe ore di permanenza nel frigorifero, il prodotto 'scivoli' da solo. Su TikTok è diventato virale il video postato da Casey Rieger, content creator californiana. La ragazza ha ammesso di aver visto un 'metodo anti spreco' di salse su TikTok - presumibilmente da un altro creator meno seguito di lei - e di averlo testato in prima persona. "Ho visto un'altra persona farlo su TikTok e ho subito pensato che fosse geniale. Quindi lo proverò anche io", ha iniziato così il suo video di 24 secondi.

Salse in bottiglia, il metodo anti spreco è geniale

"Hai presente quando vuoi quelle ultime gocce di ketchup? Molte persone colpiscono con forza con il palmo della mano la bottiglia", ha proseguito, mostrando il movimento che ognuno di noi ha fatto almeno una vita nella vita in un frangente simile. Rieger ha fatto sapere che c'è un altro metodo, più spettacolare se vogliamo. La donna, infatti, inizia a far girare con tutta la forza che ha nelle braccia la bottiglia in senso orario! Sembra incredibile, ma è tutto vero. Il contenuto scivola come desiderato e lo spreco è drasticamente ridotto:

Il video, per qualche motivo, è stato ricaricato a velocità doppia. Le poche frasi che pronuncia dopo la dimostrazione sono: "Che figata è? Vero?". Il video originale ha raggiunto 22.6 milioni di visualizzazioni, oltre 2 milioni di 'Mi piace' e quasi 30.000 commenti. A quanto pare, solo in pochi sapevano che il metodo dell'orologio (lo chiamiamo così per comodità) per svuotare le bottiglie di salse era sconosciuto ai più. Inevitabile qualche commento memorabile: "Probabilmente mi dimenticherei di chiuderlo e riempirei la cucina di ketchup" è il commento con più 'Mi piace' sul video originale. Non manca la persona fuori allenamento: "Se lo faccio, come minimo mi infortunio alla spalla". E ancora: "Non sapevo cosa aspettarmi... ma di certo non questo", oppure: "Immagina vedere qualcuno farlo al ristorante".

