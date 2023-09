Cucina, chef mostra il trucco per tagliare i pomodorini velocemente: "Risparmi 10 minuti"

Molti amano la cucina in tutte le sue sfaccettature, ma quasi a nessuno piacciono alcune fasi della preparazione del cibo. Un esempio? Tagliare le verdure. Uno chef ha mostrato un trucco semplice ma geniale per tagliare i pomodorini in pochi secondi.

Gli italiani sono probabilmente il popolo più geloso della propria cucina. Basta guardare i video virali sul web: sono quasi esclusivamente gli italiani a criticare con tanta foga le 'versioni riadattate' dei loro piatti da parte degli stranieri. Una motivazione di fondo c'è: secondo World Atlas, la cucina italiana è la più apprezzata al mondo, con Grecia e Spagna poco dietro. Inevitabile, dunque, che come la Settimana Enigmistica tanti innumerevoli tentativi di imitazione.

Per gli italiani, cucinare è un atto di amore. Quando si ha il tempo di farlo, si dedica massima attenzione alla preparazione di un piatto, anche molto semplice. Molti italiani sono cuochi non praticanti ma esperti, avendo ereditato dai propri genitori la passione per la cucina. Anche un semplice insalatone o un piatto di pasta al pomodoro dev'essere curato nei minimi dettagli. Se mangiare piace a tutti, cucinare richiede impegno e questo può scoraggiare qualcuno. Una delle parti più noiose della preparazione di un piatto è tagliare le verdure. Zucchine, pomodorini, peperoni... buoni, ma tagliarli per bene richiede tempo e impegno. Uno chef ha condiviso il suo trucco per risparmiare almeno dieci minuti.

Cucina, chef condivide il suo trucco per tagliare i pomodorini

Alessandro Di Flaviano, utente TikTok, ha mostrato il trucco di uno chef che lavora in cucina con lui. Non è nulla di complesso, anzi: basta avere due vassoi della stessa dimensione. Su uno dei due si appoggiano i pomodorini, mentre il secondo va messo sopra i frutti per tenerli fermi al momento di tagliarli. Una volta che i pomodorini sono fermi, si passa al taglio con un coltello da cucina dalla lama lunga. In questo modo, si tagliano a metà in meno di dieci secondi. Tagliarli ad uno ad uno avrebbe richiesto circa dieci minuti. Ecco il video che è diventato virale su TikTok:

Chiaramente i pomodorini a metà sono adatti ad essere cucinati, mentre per le insalatone, in genere, si preferisce tagliarli a quattro. Nei commenti, molte persone scrivono che questo trucco è adottato in tutti i ristoranti, ma dato che non tutti hanno lavorato in cucina, è probabile che molti lo ignorassero. Chiaramente per avere un risultato soddisfacente, i pomodorini dovrebbero essere tutti della stessa dimensione. Capita piuttosto spesso che questi frutti vengano venduti in dimensioni piuttosto diverse tra di loro. Il trucco è anche questo: mettere sul vassoio pomodorini di dimensioni quasi identiche.

LEGGI ANCHE: "Vi mostro un trucco per avere un doppio gelato da Ikea", il sotterfugio del tiktoker non convince