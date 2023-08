"Vi mostro un trucco per avere un doppio gelato da Ikea", il sotterfugio del tiktoker non convince

Ikea, da anni ormai, offre anche la possibilità di pranzare, cenare o avere uno snack all'interno dei propri punti vendita. I prezzi sono contenuti, proprio come quelli dei suoi mobili. Nonostante ciò, qualcuno ha suggerito un metodo per avere più panna sul gelato, ma i commenti sono quasi tutti negativi.

Come sa bene chi ha visitato un punto vendita, da Ikea si può anche mangiare. Ma quando è nata quest'usanza? Inizialmente, l'azienda offriva caffè e pasticcini per creare un'atmosfera accogliente e invitante nei suoi spazi. Tuttavia, riconoscendo l'opportunità di offrire un'esperienza più completa, Ikea con il passare degli anni ha ampliato il suo menu, aggiungendo piatti ispirati alla cucina svedese e internazionale. Ovviamente c'entra anche il mero guadagno: più tempo un cliente trascorre in negozio, più soldi spenderà e più si sentirà tranquillo e rilassato.

Nel 2023, c'è anche chi si reca di Ikea solo per mangiare, visti i prezzi decisamente accessibili. I piatti più famosi sono indubbiamente le polpette svedesi, così come l'immancabile salmone. Alla fine del pasto, i golosi non possono fare a meno del gelato alla vaniglia. Ikea ha pensato bene di offrire un'esperienza completa ai propri clienti: dopo ore a camminare e interrogarsi su quali mobili e accessori per la casa acquistare, il ristorante nello stesso punto vendita è una comodità. Il cibo è di buona qualità e i prezzi sono alla portata di tutti, per cui un'alta percentuale di clienti si ferma per un boccone.

Il "trucco" per avere doppio gelato da Ikea

In gran parte dei paesi europei, il cono oggi costa 1€. Tuttavia non mancano paesi dove lo stesso prodotto è venduto a prezzi più bassi. Proprio in un luogo dove il prezzo indicato è 0.50$, un tiktoker ha mostrato un metodo controverso per ottenere più gelato. Il trucco è semplice: "spingere" il cono verso l'erogatore della panna, in modo che la macchina non riesca a pesarlo in maniera istantanea ed eroghi il prodotto per qualche secondo in più. Gli autori del video ci riescono e si dicono soddisfatti:

Per quanto si tratti pur sempre di gelato industriale, è una truffa ai danni di Ikea e non andrebbe replicata. Non a caso, molti commenti sono negativi. "Non puoi permetterti un gelato di 50 centesimi?", è una delle risposte con più 'Mi piace'. Qualcun altro fa notare che avvicinare così tanto il cono all'erogatore della panna può farlo entrare in contatto con i batteri. "Mangiare da Ikea è economico e voi ne approfittate pure? Non ve lo meritate", risponde un altro utente. Insomma, vale davvero la pena rischiare un richiamo da parte dello staff per avere qualche grammo in più di gelato industriale?

