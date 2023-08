"Vi spiego perché vi danno il pane gratis al ristorante", la spiegazione del personal trainer è controversa

Molti ristoranti servono automaticamente il pane ai propri clienti, altri solo su richiesta. Salvo casi rarissimi, l'alimento viene fornito gratis, senza sorprese sullo scontrino. Un personal trainer, tuttavia, spiega come secondo lui sia un 'trucco' per portare gli avventori a spendere di più.

Nella settimana che sta per finire, in Italia si sono create due accese polemiche social con protagonisti altrettanti ristoranti. Un locale sulle rive del Lago di Como ha aggiunto un extra di 2€ allo scontrino di un tavolo che aveva 'solo' chiesto di tagliare un toast a metà. Poche ore più tardi, su segnalazione di Selvaggia Lucarelli, è emerso che un ristorante di Novi Ligure abbia fatto pagare 2€ per un "piattino", chiesto dalla cliente, che voleva far assaggiare a sua figla le trofie al pesto.

Insomma, è un periodo complicato per i ristoratori, già costretti ad aumentare i prezzi per via dell'inflazione che sta colpendo duramente il comparto alimentare. In Italia, è estremamente raro che un ristorante faccia pagare il pane. Molti avventori, infatti, lo richiedono insieme ai piatti di pasta col sugo per fare la scarpetta alla fine. Il galateo lo sconsiglia, ma ci sono decine di migliaia di persone che se ne fregano altamente di questa regola. Il pane al ristorante, dicevamo, è gratis. Eppure, secondo un personal trainer, lo è per un motivo ben preciso. A suo avviso, infatti, è una strategia per far venire più fame al cliente.

Il pane al ristorante: un trucco per "affamare" il cliente?

Rav Malik, personal trainer molto seguito su TikTok, ha pubblicato un video controverso. Ecco cosa sostiene riguardo la gratuità del pane al ristorante: "Nel momento stesso in cui ingerisci il pane, questo si trasforma in zucchero nelle tue vene in pochi istanti. Subito dopo, però, il livello si abbassa bruscamente, in modo che la fame aumenta e tu ordini anche il dolce per placare la fame. L'industria della ristorazione vuole farti mangiare questo pane fatto con farine raffinate". Ecco il video:

A metà della spiegazione, dà un consiglio: assumere delle fibre prima ancora del pane. Nel suo bicchiere sembra esserci acqua e succo di limone, ma qualcun altro sostiene che siano integratori a base di fibre. In questo modo, secondo lui, non avverrebbe lo shock di cui ha parlato e, pur mangiando il pane, la fame si manterrebbe su livelli normali. Per quanto il consiglio sembri affidabile, qualcuno sostiene che "i ristoranti non hanno idea" del fatto che il pane causi quest'aumento degli zuccheri nel sangue e lo fanno solo come cortesia per gli ospiti. C'è anche chi sostiene che le fibre non aiuterebbero nel prevenire l'aumento di cui parla. Insomma, il consiglio del personal trainer può risultare utile, ma è preferibile consultare il proprio nutrizionista prima di smettere di mangiare pane al ristorante.

