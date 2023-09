Abruzzo, va al ristorante a Colonnella e mostra quanto ha speso: "Lo scontrino per un pasto completo e una pizza"

Abruzzo, si reca a Colonnella a cena e mostra sui social lo scontrino: ecco la spesa effettuata per un pasto comprensivo di tutto e una pizza

Colonnella, un pittoresco comune situato in Abruzzo, è un vero gioiello per gli amanti della cucina tradizionale italiana. Questa località incantevole, situata tra le montagne e il mare, offre una vasta gamma di attrazioni culinarie che riflettono la ricca tradizione gastronomica della regione. Una delle specialità più celebri del posto è l'arrosticino. Per ottenere questi spiedini di carne di pecora, la carne viene marinata con olio d'oliva e erbe aromatiche, infilzata su spiedini di legno e grigliata alla brace fino a diventare dorata e succulenta. I bastoncini in questione sono spesso serviti con pane casereccio e un bicchiere di vino rosso locale.

Un altro piatto amato in questa zona è la pasta alla chitarra, una pasta fresca tagliata a mano con uno speciale strumento a forma di chitarra. Questa pasta è spesso accompagnata da ricche salse a base di carne, funghi o pomodoro, che creano piatti in grado di esaltare i sapori dell'Abruzzo. Le verdure fresche qui sono una parte essenziale della cucina locale, e a Colonnella è possibile gustare contorni deliziosi come peperoni ripieni e fiori di zucca fritti. Gli ingredienti freschi coltivati localmente aggiungono una nota di autenticità a ogni piatto.

I formaggi abruzzesi sono un'ulteriore attrazione culinaria da non perdere. Il pecorino, a base di latte di pecora, è ampiamente utilizzato nella cucina della regione. È spesso servito con miele locale o conserve fatte in casa per un contrasto di sapori delizioso. La cucina di Colonnella è però anche influenzata dal mare Adriatico, che offre una varietà di frutti di mare freschi. Le zuppe di pesce, i piatti di pasta con cozze e vongole e le specialità come la seppia ripiena sono piatti che deliziano i palati di molti. Infine, non si può visitare la cittadina protagonista di quest'articolo senza assaporare l'olio d'oliva extravergine locale. Le colline circostanti sono coperte da uliveti secolari che producono un olio d'oliva di alta qualità, spesso utilizzato come condimento per esaltare i sapori dei piatti locali. Ma che costo ha tutto questo?

Abruzzo, a Colonnella (provincia di Teramo) spunta lo scontrino di una cena: ecco quanto si spende

In conclusione, Colonnella è una destinazione culinaria straordinaria per chiunque ami la cucina tradizionale italiana. Le sue prelibatezze, come gli arrosticini, la pasta alla chitarra, i formaggi locali, i piatti di pesce e l'olio d'oliva extravergine, offrono una varietà di sapori autentici che deliziano il palato più sopraffino. Questo incantevole comune in Abruzzo è un luogo da visitare per scoprire il cuore della cucina locale e lasciarsi conquistare dai suoi aromi e sapori unici. E per quanto concerne i costi, come in tutte le altre città d'Italia e del mondo, se ne possono trovare di più o meno vantaggiosi.

Su Facebook è comparso di recente uno scontrino che mostra come due persone in un ristorante di Colonnella, abbiano mangiato con 60 euro. La ricevuta, nello specifico, segna un antipasto, un timballo teramano, una grigliata mista, delle verdure cotte, una pesca, una pizza teramana, acqua e vino.

