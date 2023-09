"A scuola mi prendevano in giro perché ero grassa e con i capelli rossi: mi sono presa una bellissima rivincita"

Una donna di 31 anni, che a scuola veniva presa in giro per i suoi capelli rossi e perché sovrappeso, oggi partecipa a numerosi concorsi di bellezza. Carmen Rouse, sul suo profilo Instagram, ha lanciato un messaggio a chi un tempo la insultava per il suo aspetto.

In tutto il mondo, a scuola, bambini e bambine sono vittima di bullismo. La triste normalità è questa, per quanto molti insegnanti si impegnino a far sì che non accada. L'esperienza insegna che alcuni dei bambini presi in giro si ribellano, mentre altri sviluppano complessi con cui conviranno almeno per tutta l'adolescenza. Alla categoria di persone che, da bambine, venivano prese in giro per il suo aspetto apaprtiene Carmen Rouse. Nello specifico, i bulli prendevano di mira il suo corpo e i suoi capelli rossi.

Oggi Carmen lavora occasionalmente come modella e nel 2023 è stata finalista per il concorso 'Miss Swimsuit UK', dedicato proprio a chi posa in costume da bagno. Oggi, di fatto, il suo corpo è una parte fondamentale del suo lavoro, ma in passato la 31enne non era così a suo agio con il suo fisico. "Mi chiamavano sacco di carote a scuola, perché ero grassa e con i capelli rossi". Dopo un anno scolastico particolarmente difficile da questo punto di vista, Carmen ha deciso che era tempo di cambiare. La ragazza, quando era ancora alle superiori, ha rivoluzionato il suo look, dimagrendo di oltre dieci chili e tingendo i capelli di biondo.

Bullizzata a scuola, oggi fa la modella

Parlando al Daily Star, ha dichiarato: "Ho iniziato a fare esercizio fisico e a mangiare sano, perché ero una bambina grassoccia. Gli insulti che ho sentito quando andavo a scuola erano orrendi. Dopo un'estate in cui ho perso peso e ho cambiato colore di capelli, gli insulti sono diminuiti di molto". L'anno scorso ha vissuto un evento traumatico: il suo partner è venuto a mancare improvvisamente e da lì ha capito che la vita è troppo breve per permettere agli altri di rovinarla con i loro giudizi. Per questo ha iniziato a lavorare come modella e a partecipare a concorsi di bellezza.

Su Instagram ha dichiarato: "Non sono mai stata a mio agio con me stessa. L'anno scorso mi sono iscritta a Miss Swimsuit ed ero terrorizzata, perché ho pensato che la gente mi avrebbe presa in giro per i difetti fisici, o avrebbe trovato qualcosa da ridire sul mio corpo. In realtà insieme alle altre ragazze del concorso ci siamo date forza a vicenda e oggi sono fiera di ciò che sono". Ancora oggi, non mancano i commenti cattivi al suo aspetto, ma la 31enne ha smesso di preoccuparsi. "Non voglio più nascondere i miei capelli rossi e il mio fisico. In passato li tingevo di biondo, ora non più. Io sono rossa nell'anima e non ha senso nasconderlo. Penso che la me di qualche anno fa sarebbe orgogliosa di cosa sono diventata".

