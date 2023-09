Emilia-Romagna, va al ristorante a Cesenatico e mostra lo scontrino: "Per due menù, vino, acqua e caffè abbiamo pagato..."

Emilia-Romagna, vanno al ristorante di Cesenatico e mostrano sui social lo scontrino: ecco quanto hanno speso per due menù di pesce, vino, acqua e caffè

Cesenatico, una graziosa località costiera situata in Emilia-Romagna, è una destinazione che offre una varietà di attrazioni culinarie che riflettono la ricca tradizione gastronomica della regione. La cucina della regione è famosa per la sua qualità e autenticità, e la città in questione non fa eccezione. Qui, i visitatori possono immergersi in una vera e propria esperienza culinaria, godendo dei sapori e dei piatti che caratterizzano questa incantevole parte d'Italia. Uno dei cibi più iconici e celebri del posto è il pesce azzurro. Acciughe, sardine, sgombri e altre specie simili vengono qui cucinate in modo semplice e gustoso. La freschezza dei pesci catturati nel Mar Adriatico rende questi piatti un must per i turisti e non solo.

Il brodetto di pesce è un altro piatto che non si può perdere. Questa zuppa è preparata con una varietà di frutti di mare, come pesce spada, calamari, scampi e altri, cotti in un brodo di pomodoro ricco e saporito. Il brodetto è spesso servito con fette di pane tostato. La "piadina romagnola" è un classico che si trova in tutto l'Emilia-Romagna. Questo sottile pane tondo è spesso farcito con prosciutto crudo, formaggio squacquerone, rucola e pomodori. È una scelta popolare per un pranzo leggero o uno spuntino sulla spiaggia.

La cucina dell'Emilia-Romagna è famosa anche per i formaggi, e Cesenatico offre una deliziosa selezione di pecorino e squacquerone. Questi formaggi sono spesso accompagnati da marmellate o miele locali, creando un connubio di sapori unico. I dolci non sono da meno in zona. La "ciambella romagnola" è un dessert tradizionale che si può gustare in varie versioni. Soffice e profumata è spesso aromatizzata con limone o vaniglia e può essere servita con uno spolvero di zucchero a velo. Per accompagnare i pasti, i vini locali della regione, come il Sangiovese e il Trebbiano, sono scelte eccellenti. Ma quali sono i costi per degustare tante prelibatezze?

Emilia-Romagna, si reca a Cesenatico al ristorante e mostra lo scontrino: ecco la spesa per due persone

Cesenatico offre, dunque, una straordinaria esperienza culinaria che celebra la cucina dell'Emilia-Romagna. Dai piatti di pesce fresco come il brodetto alla piadina romagnola, dai formaggi locali ai dolci tradizionali, i visitatori possono sperimentare la tradizione gastronomica della regione mentre godono delle bellezze della costa adriatica. Per quanto concerne i costi, ogni cosa dipende dalla location scelta e dal cibo selezionato.

Ad esempio, in un gruppo Facebook che si occupa di recensire ristoranti in Italia è spuntato uno scontrino pubblicato da un utente (del quale non si farà il nome per questione di privacy). Quest'ultimo testimonia come per due menù di pesce del giorno, una bottiglia di acqua gassata, del vino e due caffè, la spesa da lui effettuata sia stata di 76,50 euro, ovvero 38,25 euro a persona.

