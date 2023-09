Calabria, va in trattoria e pubblica lo scontrino: "Ecco quanto ho speso per un pasto completo a Palmi"

Calabria, si reca in una trattoria di Palmi e mostra lo scontrino sui social: ecco quanto ha speso per un menù completo

Palmi, una pittoresca città situata sulla costa tirrenica in Calabria, è una destinazione che offre una vasta gamma di attrazioni culinarie che riflettono la ricca tradizione gastronomica della regione. La cucina calabrese è celebre per i suoi sapori intensi e autentici, che si sposano perfettamente con la bellezza del paesaggio e il calore dell'accoglienza locale. Uno dei piatti più iconici qui è la "'nduja." Questo prodotto insaccato è una crema di peperoncino piccante e carne di maiale che è ampiamente utilizzata come condimento. Può essere spalmata su pane tostato, utilizzata come condimento per la pasta o aggiunta a varie ricette per un tocco di piccante e sapore.

Un'altra specialità culinaria di Palmi e della Calabria in generale è il "caciocavallo". Questo formaggio a pasta dura è prodotto in modo tradizionale e ha un sapore ricco e robusto. Spesso viene consumato grigliato o fuso e servito come antipasto o in piatti principali. La cucina locale è anche ricca di piatti di pesce, grazie alla posizione privilegiata lungo la costa. I frutti di mare freschi, come spigole, orate, gamberi e calamari, sono spesso preparati con semplicità per esaltare la loro freschezza e il loro sapore naturale.

Un'ulteriore attrazione culinaria di Palmi è rappresentata da dolci deliziosi, tra cui il "torroni" i "mostaccioli" e i "susamielli." Queste prelibatezze sono spesso preparate con ingredienti come miele, mandorle, noci e frutta candita, offrendo una vera esplosione di sapori. Per accompagnare i pasti, i vini locali sono una scelta eccellente. La Calabria è nota per i suoi vini rossi robusti, come il "Cirò" e il "Gaglioppo" che si abbinano perfettamente ai piatti tipici della regione. Ma quanto costa mangiare un menù completo in una trattoria?

In sintesi, Palmi offre una straordinaria esperienza culinaria che celebra la cucina calabrese autentica. Dai sapori piccanti della 'nduja ai piatti di pesce fresco e ai dolci tradizionali, questa affascinante città costiera è un paradiso per gli amanti del cibo che desiderano esplorare la tradizione gastronomica della Calabria mentre godono della bellezza del Mar Tirreno e dell'ospitalità calorosa della regione. Ma qual è il costo per mangiare qui?

Come sempre, i prezzi variano al variare dei cibi scelti e dei locali. Ad esempio, su Facebook è spuntato in un gruppo dedicato al cibo buono in Italia (e a buon prezzo) uno scontrino di una trattoria a Palmi che per un menù completo di pesce (primo, secondo, vino locale, acqua e caffè) segna 20 euro di spesa. Ovviamente, nel caso di località turistica come quella in questione, c'è anche un altro fattore da considerare: l'alta o la bassa stagione.

