"Poggiomarino la ricordavo diversa", sui display della Circumvesuviana compare un'immagine esilarante

Poggiomarino è uno dei tanti comuni della provincia di Napoli serviti dalla Circumvesuviana. Mentre il treno si avvicinava alla sua stazione, sui display del treno è comparsa un'immagine di un'altra città - totalmente diversa - che ha suscitato l'ilarità dei presenti.

Il fatto che sulla Circumvesuviana ci si potrebbe scrivere un libro non è una novità, perché in commercio ce n'è più di uno. Molti si chiedono come sia possibile che un servizio ferroviario che tocca luoghi da sogno come Napoli, Pompei e quasi tutti i comuni della Penisola Sorrentina possa essere così scadente. Non è una critica di un cittadino deluso: secondo il rapporto 'Pendolaria 2023' curato da Legambiente, la Circumvesuviana è la peggiore linea su ferro d'Italia.

Poggiomarino è uno dei tanti comuni della provincia di Napoli serviti dalla Circum. Pur non essendo famosa come Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, vanta a sua volta un'area archeologica di grande interesse. La Longola di Poggiomarino si trova nella valle del Sarno e grazie agli scavi è emerso un villaggio dell'età del bronzo costruito da isolotti artificiali. Gli archeologi hanno ritrovato l'intera struttura, oltre ad alcune piroghe (piccole imbarcazioni) in legno perfettamente conservate. Grazie a queste scoperte si venne a sapere dell'esistenza del popolo dei Sarrasti, che hanno abitato la zona attualmente denominata 'valle del Sarno' prima degli antichi Romani e della fondazione di Pompei.

"Poggiomarino la ricordavo diversa", corre (!) l'ironia sulla Circumvesuviana

Per quanto Poggiomarino meriti di essere visitata, la sua bellezza non è comparabile a quella di tanti luoghi turistici della stessa regione. La Circumvesuviana arriva in Penisola Sorrentina ma non in Costiera Amalfitana. Chi conosce il territorio sa che è letteralmente impossibile creare una linea ferroviaria qui e, quindi, per spostarsi bisogna ricorrere a mezzi privati (lo scooter è la scelta migliore), autobus o traghetti. Difficile dire se sia più famosa Amalfi o Positano. Proprio la 'capitale' della Costiera è finita sui display della Circum (pur non essendone servita), in concomitanza della stazione di Poggiomarino:

Poggiomarino è bella a modo suo ma Amalfi è... tutta un'altra storia. Curiosa la scelta dei dirigenti dell'EAV: Positano non è lontanissima da Sorrento, mentre Amalfi dista quasi 50 km via strada. Vi si può arrivare anche via mare, ma molto dipende dalla velocità del mezzo su cui si sale. Diciamo che proprio quest'angolo della Campania, con la Circumvesuviana, ha pochissimo a che vedere. Sicuramente è un luogo iconico della Campania e dell'Italia intera, ma un turista potrebbe confondersi e pensare che ci si può arrivare in treno. Cosa che - lo assicuriamo a chi non conoscesse bene la Costiera - è impossibile.

